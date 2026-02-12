"Enorm veel vertrouwen": renner gelooft in zijn kansen tegen Evenepoel en Pogacar

Paul Seixas reed zich vorig jaar stevig in de kijker. Vooral het brons op het EK heeft voor hem heel veel betekend.

Toekomst van het Franse wielrennen

Amper 19-jaar is Paul Seixas, maar in Frankrijk zijn ze overtuigd dat hij een heel grote carrière tegemoet gaat. Het toptalent rijdt dit jaar voluit met de profs mee.

Net als Wout van Aert zit hij momenteel op de Sierra Nevada om zich voor te bereiden om wat er dit jaar komt. Daar gaf de renner van Decathlon CMA-CGM een interview aan RMC.

Vooral de bronzen medaille op het EK, na Pogacar en Evenepoel, zorgt voor ontzettend veel geloof in zijn kunnen. Bij het grote publiek, maar ook bij hemzelf.

Ambities in de Tour de France

“Als je die mannen één keer kunt volgen, zelfs al is het maar één keer, geeft dat enorm veel vertrouwen. Omdat ik veel jonger ben, zeg ik tegen mezelf dat als ik hen vorig jaar op het einde van het seizoen kon volgen, ik dat verschil kan dichten als ik nog verbeter”, klinkt het.

Deze zomer staat normaal de Tour de France op zijn programma. Een droom voor hemzelf, maar vooral iets waar heel Frankrijk ontzettend naar uitkijkt. “Dat zou natuurlijk een droom zijn, maar het is dit jaar geen doel”, besluit hij, al wil hij geen enkele deur sluiten.