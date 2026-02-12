📷 Renner uit het veldritpeloton heeft heuglijk nieuws te melden

Lars van der Haar is papa geworden. De Nederlander kreeg een zoontje met de naam Lio. Eerder had hij ook al een dochtertje.

Zoontje Lio voor Lars van der Haar

Lars van der Haar en zijn partner Lucy maakten op Instagram bekend dat zij een zoon hebben gekregen. Het jongetje draagt de naam Lio. Het koppel heeft ook al een dochtertje.

Lucy, die in het verleden actief was als renster, liet in de zomer van 2025 weten dat er een tweede kindje op komst was. Zij gaf toen aan dat de uitgerekende datum samenviel met het weekend van het wereldkampioenschap veldrijden. Uiteindelijk kwam de geboorte later dan verwacht.

Hij liet een manche van de Wereldbeker in het buitenland bewust schieten om niet in het buitenland te zijn. Later nam hij wel deel aan meerdere wedstrijden, waaronder Maasmechelen, Hoogerheide en het WK, maar die waren allemaal dicht bij huis.

Rode vlag in de materiaalpost

Tijdens het wereldkampioenschap stond zijn team paraat in de materiaalpost. Zij hadden een rode vlag bij zich om hem een signaal te geven als het zover was om uit de koers te stappen.

Van der Haar bevindt zich in de slotfase van zijn loopbaan. Hij maakte in het najaar van 2025 bekend dat hij zou stoppen met crossen.



