Ploeg van Van Aert in de problemen na vertrek Yates en Heemskerk? Dumoulin velt zijn oordeel

Begin januari kondigde Simon Yates onverwacht zijn vertrek aan en deze week Tim Heemskerk, de trainer van Jonas Vingegaard. Wat is er aan de hand bij Visma-Lease a Bike?

Het rommelt bij Visma-Lease a Bike, waar na renner Simon Yates begin januari ook trainer Tim Heemskerk na acht jaar is vertrokken. De Nederlander kon naar eigen zeggen zijn creativiteit en passie niet meer kwijt.

Wat is er aan de hand bij Visma-Lease a Bike?

"Mijn eerste reactie is: opvallend", zegt ex-renner Tom Dumoulin in de podcast In De Waaier. "Ik zit er niet middenin, wij zitten er allemaal niet middenin en wij weten allemaal niet wat er gaande is binnen de ploeg."

"Ik probeer een klein beetje weg te blijven bij speculatie. Opvallend is het wel", stelt Dumoulin. "Het per direct stoppen van Tim Heemskerk kan een heel andere oorzaak hebben dan het stoppen van Simon Yates."

Dumoulin vindt Visma-Lease a Bike nog altijd top

Van een kantelpunt voor Visma-Lease a Bike wil Dumoulin ook niet spreken. "Nee, want ik vind dat ze nog altijd leidinggevend zijn op veel vlakken. Hoe zij met hun sport bezig zijn en hoe zij met presteren bezig zijn, hoe zij de coaching aanpakken, dat is echt heel goed en ongeëvenaard."



Toch ziet Dumoulin ook hoe het plezier lijkt te verdwijnen bij de Nederlandse ploeg. "Natuurlijk gaat het om winnen en presteren, maar als iemand het niet leuk vindt en op die manier niet het beste uit zichzelf haalt, dan kan je voedingsplannen blijven schrijven, maar dan ga je het maximale uit een renner niet halen."