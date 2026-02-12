Door het vertrek van Evenepoel? Nooit gebeurd in 23 jaar tijd bij Quick-Step

Door het vertrek van Evenepoel? Nooit gebeurd in 23 jaar tijd bij Quick-Step
Foto: © photonews

Het nieuwe wielerseizoen is al eventjes bezig. Opvallen deed Soudal Quick-Step nog niet, maar het maakte wel de slechtste start in 23 jaar.

Nog geen overwinning voor Soudal Quick-Step

De voorbije 23 jaar wist Soudal Quick-Step altijd al een zege mee te pikken tegen dat het halverwege februari was, maar nu is dat niet het geval. De teller staat nog altijd op nul.

“Tuurlijk wringt het”, zegt CEO Jurgen Foré aan Het Laatste Nieuws. “We zijn een ploeg die houdt van winnen. En als we dat níet doen, moeten we dat ook durven benoemen. Winnen maakt ook alles iets comfortabeler. Dit is dus niet van onze gewoonte.”

Misschien ligt het wel aan het vertrek van Remco Evenepoel, die bij zijn nieuwe werkgever Red Bull-BORA-hansgrohe al zes overwinningen pakte. Dat blijkt echter niet het geval te zijn, want Evenepoel pakte in die periode normaal haast nooit uit overwinningen.

Problemen met de topsprinters

Waar wel het grote verschil ligt: bij de sprinters. Paul Magnier kwam nog maar één keer in actie, Tim Merlier niet. Terwijl dat tweetal alleen al vorig jaar nog 35 overwinningen voor de ploeg verzamelde.

“Magnier kwam nog maar één keer in actie. Hij werd (op 25/1, red.) tweede in de Clàssica Comunitat Valenciana, maar daar voelde hij zich al niet top en beschikte hij niet over zijn normale sprintsnelheid. Nadien werd hij ziek”, klinkt het.

Lees ook... Teleurgesteld in Pogacar: Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe balen

En dan zijn er nog de fysieke problemen bij Tim Merlier, die nog niet in actie kwam. “Hém missen we enorm. Tim is - hout vasthouden - nu opnieuw aan het fietsen, in combinatie met kiné. Maar dan spreken we over tochtjes van hooguit anderhalf uur”, besluit Foré.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

