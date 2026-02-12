"Ik zie mezelf niet zo": Wout van Aert legt een heel duidelijke grens

Foto: © photonews

Wout van Aert is voor heel veel landgenoten een groot symbool. Niet alleen op het vlak van de koers, maar ook in het dagdagelijkse leven.

Een superman die altijd terugvecht. Dat beeld leeft enorm van Wout van Aert. Zelfs met ‘slechts’ twee overwinningen is hij nog altijd enorm populair.

Legendarische uitspraak ‘Ik moet juist niks’ van Wout van Aert

“In de koers zelf is er soms druk, omdat je voelt: ze verwachten dat ik nooit opgeef, dus kan ik niet opgeven. Buiten de koers heb ik dat minder. Dan besef je snel wat belangrijk is”, is Van Aert heel erg duidelijk in de wielerspecial van Knack.

De uitspraak van ‘Ik moet juist niks’ is zijn eigen leven gaan lijden. “Elk voorjaar richting de Ronde van Vlaanderen ben ik de ‘nationale hoop’. En dan hoor ik hetzelfde: ‘Wout moet dit, hij moet dat’. Dat slaat mij dan dubbel tegen en in mijn eerste dag in de E3 Harelbeke (in 2023, nvdr) spatte die ergernis eruit.”

Geen medelijden

Van Aert had het zelf nooit verwacht, maar die uitspraak is enorm blijven hangen en wordt tot op de dag van vandaag in allerlei situaties, ook buiten de koers, gebruikt. “Bijna alle partners van de ploeg en mijn privésponsors wilden er iets mee doen”, lacht Van Aert.


Van Aert spreekt dan ook klare taal. Hij verwacht geen medelijden. “Ik zie mezelf niet als iemand die meer kan dan een ander omdat ik een paar keer ben teruggekomen na tegenslag”, is zijn duidelijke boodschap.

