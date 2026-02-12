Wil je het lichaam van Mathieu van der Poel? Hij verklapt wat hij doet in de fitness

Wil je het lichaam van Mathieu van der Poel? Hij verklapt wat hij doet in de fitness
Mathieu van der Poel heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld. Ook op het vlak van spierontwikkeling onderging hij een stevige metamorfose.

Zwaarder door werk in de gym

Mathieu van der Poel is een veelwinnaar geworden. Dat wordt ook voor een deel bepaald door het werk dat hij verricht in de fitness, zo vertelt de Nederlander in de WHOOP-podcast.

Al is het ook niet gelopen zoals hij dat zelf graag wou zien. “Soms wens ik dat ik iets minder gespierd was in mijn bovenlichaam, maar door mijn rugproblemen in het verleden moest ik meer naar de gym”, klinkt het.

Van der Poel werd er sterker door, maar ook zwaarder. Voor hem levert dat geen problemen op. “Dat is goed wat mij betreft, want ik zal nooit de beste klimmers ter wereld verslaan. Ik focus me vooral op de koersen waar ik goed in ben: koersen als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.”

Fitnessroutine van Mathieu van der Poel

De Nederlander laat weten dat hij twee keer per week naar de fitness trekt. Door het verplicht te moeten doen voor zijn lichaam is hij het ook graag beginnen doen. Want als hij het niet doet, dan voelt hij dat zijn lichaam zwakker wordt.

“Ik heb het nodig. Ik doe vooral squats, deadlifting, single leg squads, core stability, de lower back. Dat soort dingen. Ik probeer vier keer acht herhalingen te doen. En dan ga ik soms hoger en lager in het gewicht. Dat hangt af van hoe ik me voel, of wat ik de volgende dag moet doen”, besluit hij.

