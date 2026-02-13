Van der Poel denkt na over waar hij wil stoppen met koersen: "Het zal mooi zijn"

Lorenz Lomme



Mathieu van der Poel schitterde de voorbije maanden in het veld, maar maakt zich op voor een nieuw knalseizoen op de weg. De Nederlander durft ondertussen ook al wat verder te kijken.

Van der Poel kende opnieuw een boerenjaar, met winst in onder meer Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Hij rijgt de monumenten zo aaneen in zijn carrière.

Dat doet het Nederlandse fenomeen nog altijd in dienst van Alpecin-Premier Tech, het team van de gebroeders Roodhooft. Van der Poel rijdt al zijn hele carrière voor hetzelfde team en lijkt niet meteen van plan om te veranderen.

Van der Poel houdt van continuïteit

"Dat komt denk ik door mijn persoonlijkheid en hoe ik ben", verklaart hij in de Whoop Podcast. "Ik functioneer het beste wanneer ik met vrienden en mensen ben die ik vertrouw en die meer aanvoelen als familie en vrienden dan mijn bazen zijn, in hun geval."

"Ik presteer ook goed. Ik heb alles wat ik nodig heb om goed te presteren. Ik heb nog nooit een aanleiding gehad om dat te veranderen", vindt Van der Poel. "Ik houd ook van continuïteit. De ploeg is er ook altijd voor mij geweest, ook op slechte momenten."


"Dat zijn dingen die ik niet vergeet. Het zal mooi zijn als ik tegen het einde van mijn carrière waarschijnlijk bij dezelfde ploeg stop. Dat is een gaaf verhaal", kijkt hij vooruit naar de toekomst.



