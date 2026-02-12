"Eerlijk gezegd kan het me niet schelen": Biniam Girmay ligt er niet wakker van

"Eerlijk gezegd kan het me niet schelen": Biniam Girmay ligt er niet wakker van

Biniam Girmay rijdt dit seizoen voor NSN Cycling Team. Toch blijft de ploeg ook na de rebranding nog altijd met Israel-Premier Tech verbonden.

NSN Cycling Team

Biniam Girmay heeft zijn eerste ritzege voor zijn nieuwe ploeg al beet. Dat deed hij in de Ronde van Valencia. Daar werd hij meteen geconfronteerd met de oude naam van zijn ploeg.

“Eerlijk gezegd kan het me niet schelen”, vertelde Girmay aan Marca. “Het enige wat voor mij telt, zijn de mensen in het team en de familiale sfeer die we hebben.”

Girmay maakt duidelijk dat hij aan al die spelletjes niet wil en zal deelnemen. “We zijn hier om te fietsen, niet om politiek te zijn. Een naam is maar een naam, maar we willen koersen. We hebben ambitie en ik ben hier om te winnen.”

Na alle miserie van vorig jaar in de Vuelta kon de ploeg niet anders dan voor een nieuwe naam gaan en de banden met Israël verbreken. Toch blijft de ploeg dat in de hoofden van velen nog wel.

Andere wereld dan bij Intermarché

Girmay kijkt vooral naar zichzelf. Hij heeft een moeilijk 2025 achter de rug en wil beter doen. “Dit seizoen ligt er veel druk op het team en op mij, maar ik heb geleerd van alles wat er vorig jaar is gebeurd. Dit jaar concentreer ik me alleen op het vinden van een winnaarsmentaliteit.”

Zijn nieuwe ploeg is compleet anders dan wat hij bij Intermarché had. “Ik hou van deze sfeer. Het is een zeer goed georganiseerd team dat alles zorgvuldig plant. NSN heeft renners en staf van hogere kwaliteit”, besluit hij.

Biniam Girmay

