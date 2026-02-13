CEO Jurgen Foré komt met update over blessure van Tim Merlier

Tim Merlier ligt in de lappenmand met last aan zijn twee knieën. Hij heeft achterstand opgelopen en kan nog een tijdje geen koersen rijden.

Het is bijna midden februari, maar Soudal Quick-Step snakt nog naar eerste zege. Nooit moest de Wolfpack sinds zijn oprichting in 2003 langer wachten op een eerste overwinning van het seizoen.

Dat komt mede doordat Tim Merlier aan de kant staat met een blessure. De voormalige Europese kampioen sukkelde deze winter met last aan zijn beide knieën. Ondertussen is Merlier wel weer opnieuw aan het fietsen.

Merlier kan weer fietsen

Al is dat nog altijd beperkt volgens CEO Jurgen Foré, het gaat om tochtjes van hoogstens anderhalf uur. "Afwachten of de cruciale langere trainingen, die hij na het weekend opstart, pijnvrij kunnen verlopen en we rustig weer kunnen opbouwen", zegt hij bij HLN.

"Met zijn huidige achterstand moeten toch al snel zes à acht weken worden ingecalculeerd voor hij echt competitief zal zijn." Waar en wanneer Merlier weer in actie zal komen, is nog niet duidelijk.

Wanneer maakt Merlier zijn rentree?



Onder meer de Ronde van Brugge (25 maart) of In Flanders Fields Middelkerke-Wevelgem (29 maart) zouden opties kunnen zijn. Dat zal dan wel afhangen van hoe de blessure van Merlier evolueert.