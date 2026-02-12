Drie Belgen maken samen met Tom Pidcock hun seizoensdebuut

Drie Belgen maken samen met Tom Pidcock hun seizoensdebuut

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Voor heel wat renners van Q36.5 Cycling Team moet het seizoen nog beginnen. De selectie verschijnt in de Vuelta a Murcia met een duidelijk plan.

De ploeg trekt naar de tweedaagse wedstrijd Vuelta a Murci met de bedoeling vanaf het begin herkenbaar en doelgericht te koersen. De aanwezigheid van kapitein Tom Pidcock vormt daarbij een belangrijk signaal richting het nieuwe seizoen.

De Brit verschijnt voor het eerst dit jaar aan de start na een intens voorbereidingsblok. De wedstrijd in Murcia geldt als zijn eerste moment om opnieuw te koersen en moet de toon zetten voor de komende maanden.

Belgische renners naast Pidcock

Met Quinten Hermans, Brent Van Moer en Xandro Meurisse krijgt Pidcock drie Belgen naast zich. Hun ervaring, inhoud en koersinzicht moeten de structuur rond de kopman versterken tijdens beide etappes, zo laat de ploeg weten in een mededeling aan onze redactie.

De wedstrijd bestaat uit twee dagen met telkens een veeleisend profiel. De slotklim op de openingsdag en het heuvelachtige verloop op dag twee maken het parcours geschikt voor aanvallende ploegen.


Omdat veel renners nog in opbouw zijn, maakt een vlucht veel kans op succes, zo oordeelt het team. Ze willen dan ook in deze koers heel veel verantwoordelijkheid opnemen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thomas Pidcock

Meer nieuws

Zelfs zonder Evenepoel: Quick-Step met klassementsambities naar UAE Tour

Zelfs zonder Evenepoel: Quick-Step met klassementsambities naar UAE Tour

21:30
Renner doet grote opoffering nadat zijn zus werd aangereden door dronkaard

Renner doet grote opoffering nadat zijn zus werd aangereden door dronkaard

20:00
Is dit het grote probleem van Evenepoel? Bij Red Bull-BORA-hansgrohe halen ze het zelf aan

Is dit het grote probleem van Evenepoel? Bij Red Bull-BORA-hansgrohe halen ze het zelf aan

19:00
Maakt Pogacar een kans in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? Analisten spreken klare taal

Maakt Pogacar een kans in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? Analisten spreken klare taal

18:30
Evenepoel heeft duidelijk geïmponeerd: "Ruim vier minuten verloren op hem"

Evenepoel heeft duidelijk geïmponeerd: "Ruim vier minuten verloren op hem"

18:00
"Ik zie mezelf niet zo": Wout van Aert legt een heel duidelijke grens

"Ik zie mezelf niet zo": Wout van Aert legt een heel duidelijke grens

17:00
Belgisch renner is plekje in de Tourploeg kwijt: "Hij heeft meer te bieden"

Belgisch renner is plekje in de Tourploeg kwijt: "Hij heeft meer te bieden"

16:30
Wil je het lichaam van Mathieu van der Poel? Hij verklapt wat hij doet in de fitness

Wil je het lichaam van Mathieu van der Poel? Hij verklapt wat hij doet in de fitness

16:00
"Niet als een pudding in elkaar gezakt": Wilfried Peeters ziet leven na vertrek Evenepoel

"Niet als een pudding in elkaar gezakt": Wilfried Peeters ziet leven na vertrek Evenepoel

15:00
ASO gooit kasseistroken in Parijs-Roubaix door elkaar, ook wildcards toegekend

ASO gooit kasseistroken in Parijs-Roubaix door elkaar, ook wildcards toegekend

14:00
"Enorm veel vertrouwen": renner gelooft in zijn kansen tegen Evenepoel en Pogacar

"Enorm veel vertrouwen": renner gelooft in zijn kansen tegen Evenepoel en Pogacar

13:30
📷 Greg Van Avermaet neemt bekende Vlaming op in gravelploeg

📷 Greg Van Avermaet neemt bekende Vlaming op in gravelploeg

13:00
Ex-ploegmaat had bijzondere band met Evenepoel om heel specifieke reden

Ex-ploegmaat had bijzondere band met Evenepoel om heel specifieke reden

12:30
"Dat zegt voldoende": Christophe Sercu houdt stevig pleidooi bij zoektocht naar sponsor

"Dat zegt voldoende": Christophe Sercu houdt stevig pleidooi bij zoektocht naar sponsor

12:00
"Eerlijk gezegd kan het me niet schelen": Biniam Girmay ligt er niet wakker van

"Eerlijk gezegd kan het me niet schelen": Biniam Girmay ligt er niet wakker van

11:00
Tadej Pogacar gaat in de clinch met opdringerige fan

Tadej Pogacar gaat in de clinch met opdringerige fan

10:00
Door het vertrek van Evenepoel? Nooit gebeurd in 23 jaar tijd bij Quick-Step

Door het vertrek van Evenepoel? Nooit gebeurd in 23 jaar tijd bij Quick-Step

09:00
Soudal Quick-Step lost opvallende selectie voor twee Spaanse koersen

Soudal Quick-Step lost opvallende selectie voor twee Spaanse koersen

08:30
Ploegmaat van Wout van Aert komt met slecht nieuws naar buiten

Ploegmaat van Wout van Aert komt met slecht nieuws naar buiten

08:00
📷 Renner uit het veldritpeloton heeft heuglijk nieuws te melden

📷 Renner uit het veldritpeloton heeft heuglijk nieuws te melden

07:30
Al zijn halve leven bij de broers Roodhooft: Van der Poel onthult waarom hij hen trouw bleef

Al zijn halve leven bij de broers Roodhooft: Van der Poel onthult waarom hij hen trouw bleef

07:00
"Word er bijna elke dag aan herinnerd": Van Aert voelt gevolgen nog altijd

"Word er bijna elke dag aan herinnerd": Van Aert voelt gevolgen nog altijd

11/02
Teleurgesteld in Pogacar: Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe balen

Teleurgesteld in Pogacar: Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe balen

11/02
Uijtdebroeks, Pedersen, Vine...: Belgische renner ziet twee oorzaken voor vele valpartijen en blessures

Uijtdebroeks, Pedersen, Vine...: Belgische renner ziet twee oorzaken voor vele valpartijen en blessures

11/02
'Alweer concurrent minder voor Evenepoel? Nummer twee van UAE Tour 2025 haakt af'

'Alweer concurrent minder voor Evenepoel? Nummer twee van UAE Tour 2025 haakt af'

11/02
Pogacar koerst slechts zestien dagen voor de Tour: organisator onthult verrassende reden

Pogacar koerst slechts zestien dagen voor de Tour: organisator onthult verrassende reden

11/02
Hapt Mathieu van der Poel toe voor "interessant en overtuigend aanbod"?

Hapt Mathieu van der Poel toe voor "interessant en overtuigend aanbod"?

11/02
Van Aert vaak op de rollen op hoogtestage: Visma-Lease a Bike komt met uitleg

Van Aert vaak op de rollen op hoogtestage: Visma-Lease a Bike komt met uitleg

11/02
Naesen komt met opvallend voorstel over toptalent én moet iets kwijt over Pogacar

Naesen komt met opvallend voorstel over toptalent én moet iets kwijt over Pogacar

11/02
Loyale Healy bleef EF trouw, maar er zijn ook mislukkingen: "UAE bood de helft meer"

Loyale Healy bleef EF trouw, maar er zijn ook mislukkingen: "UAE bood de helft meer"

11/02
Alpecin-Premier Tech onthult programma Jasper Philipsen, maar maakt ook pijnlijke fout

Alpecin-Premier Tech onthult programma Jasper Philipsen, maar maakt ook pijnlijke fout

11/02
Veel negativiteit rond Visma-Lease a Bike: Niermann zet critici op hun plaats

Veel negativiteit rond Visma-Lease a Bike: Niermann zet critici op hun plaats

11/02
Evenepoel onstuitbaar in eerste koersen: sleutelwoord omvat waarom dit cruciale statements zijn

Evenepoel onstuitbaar in eerste koersen: sleutelwoord omvat waarom dit cruciale statements zijn

11/02
Nieuw topseizoen van Van der Poel op komst op de weg? De Bondt neemt alle illusies weg

Nieuw topseizoen van Van der Poel op komst op de weg? De Bondt neemt alle illusies weg

11/02
Sagan prijst Evenepoel als de man die Pogacar moet uitdagen: "Remco kan alle Monumenten winnen"

Sagan prijst Evenepoel als de man die Pogacar moet uitdagen: "Remco kan alle Monumenten winnen"

11/02
De stille kracht achter het succes van Mathieu van der Poel: Adrie spreekt zich over hem uit

De stille kracht achter het succes van Mathieu van der Poel: Adrie spreekt zich over hem uit

11/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Oliver Naesen Wilfried Peeters Thibau Nys Bobbie Traksel Peter Sagan Greg Van Avermaet Jenthe Biermans Giulio Ciccone Derek Gee Tim Heemskerk Lars Van Der Haar Mathieu Heijboer Biniam Girmay Valentin Paret-Peintre Jonas Vingegaard Rasmussen Yves Lampaert

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved