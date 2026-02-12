Drie Belgen maken samen met Tom Pidcock hun seizoensdebuut

Voor heel wat renners van Q36.5 Cycling Team moet het seizoen nog beginnen. De selectie verschijnt in de Vuelta a Murcia met een duidelijk plan.

De ploeg trekt naar de tweedaagse wedstrijd Vuelta a Murci met de bedoeling vanaf het begin herkenbaar en doelgericht te koersen. De aanwezigheid van kapitein Tom Pidcock vormt daarbij een belangrijk signaal richting het nieuwe seizoen.

De Brit verschijnt voor het eerst dit jaar aan de start na een intens voorbereidingsblok. De wedstrijd in Murcia geldt als zijn eerste moment om opnieuw te koersen en moet de toon zetten voor de komende maanden.

Belgische renners naast Pidcock

Met Quinten Hermans, Brent Van Moer en Xandro Meurisse krijgt Pidcock drie Belgen naast zich. Hun ervaring, inhoud en koersinzicht moeten de structuur rond de kopman versterken tijdens beide etappes, zo laat de ploeg weten in een mededeling aan onze redactie.

De wedstrijd bestaat uit twee dagen met telkens een veeleisend profiel. De slotklim op de openingsdag en het heuvelachtige verloop op dag twee maken het parcours geschikt voor aanvallende ploegen.



Omdat veel renners nog in opbouw zijn, maakt een vlucht veel kans op succes, zo oordeelt het team. Ze willen dan ook in deze koers heel veel verantwoordelijkheid opnemen.