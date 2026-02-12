Ex-ploegmaat had bijzondere band met Evenepoel om heel specifieke reden

Het is bij Soudal Quick-Step een stevige aanpassing om het zonder Remco Evenepoel te moeten doen. Dat beseft ook Valentin Paret-Peintre die het goed kon vinden met onze landgenoot.

Soudal Quick-Step zonder Evenepoel

Het nieuwe wielerjaar is begonnen. Voor Soudal Quick-Step wordt dat een nieuw begin, na het vertrek van boegbeeld Remco Evenepoel die nu voor Red Bull-BORA-hansgrohe rijdt.

Valentin Paret-Peintre kon het goed vinden met Evenepoel. “We hebben in een heel korte periode, van mei tot juli, behoorlijk wat tijd samen doorgebracht”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

De twee konden het ook naast de fiets heel erg goed met elkaar vinden. “We hebben veel gelachen. Hij spreekt echt uitstekend Frans”, klinkt het nog. Maar ook qua muziekkeuze vonden beide renners elkaar.

Evenepoel houdt van Franse rapmuziek

Evenepoel luistert net als Paret-Peintre naar Franse rap. “Soms zette hij een nummer op en was ik de enige andere renner in de ploeg die het kende. Dat was leuk, dat schept een band. Ik heb die tijd met hem echt gewaardeerd.”

Het vertrek van Evenepoel zorgt voor een nieuwe orde en nieuwe rollen en ambities binnen de ploeg. “We hebben minder ambitie voor het klassement in rittenkoersen. We richten ons meer op etappezeges. Een renner als Ilan Van Wilder, die veel voor Remco werkte, of ikzelf, krijgen nu meer vrijheid”, besluit hij.