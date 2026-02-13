Na uithaal van Pogacar naar opdringerige fans: Wellens onthult twee hallucinante voorvallen

Na uithaal van Pogacar naar opdringerige fans: Wellens onthult twee hallucinante voorvallen
Foto: © photonews

Tadej Pogacar heeft op training steeds vaker last van opdringerige fans. Ploegmaat Tim Wellens kent de problematiek en ook enkele van die voorvallen.

Op Strava hekelde Tadej Pogacar opdringerige fans tijdens zijn trainingen. "Ik hou van jullie allemaal. Ik hou zelfs van fans die geen supporter zijn, maar die niet de attitude hebben van verwende tieners", stelde wereldkampioen. 

Wellens onthult twee voorvallen met Pogacar en fans

Volgens ploegmaat Tim Wellens heeft 99% van de fans respect, maar is er één procent die het voor de rest verpest. Onlangs ging Wellens met Pogacar en nog enkele renners samen trainen. Toen hun wegen scheidden, stopten ze even. 

"Wel, in geen tijd stormden drie mannen op ons af om ons te filmen. En niet zomaar filmen, ze hielden hun mobieltjes op minder dan een meter van ons gezicht. Dat is gewoon onaangenaam", zegt Wellens bij Het Belang van Limburg

De Belgische kampioen heeft het gevoel alsof er geen limieten meer zijn. "Zoals die fan die Tadejs nummer had weten te bemachtigen en hem op de meest onmogelijke tijdstippen lastig viel", onthult Wellens. 

Minder en minder privacy in Monaco

Privacy, zelfs in Monaco waar Wellens en Pogacar wonen, wordt steeds minder vanzelfsprekend. Al vindt Wellens dat Pogacar ondanks alle aandacht en opdringerige fans er nog altijd heel goed mee omgaat.

