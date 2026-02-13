'Wout van Aert heeft knoop doorgehakt en voegt koers toe aan zijn programma'

Over zo'n twee weken gaat de Omloop Nieuwsblad van start en Wout van Aert wordt aan de start verwacht. Hij zou ook een andere knoop hebben doorgehakt.

Tot 25 januari blijft Wout van Aert met zijn ploegmaats van Visma-Lease a Bike op hoogtestage in de Sierra Nevada. De enkelblessure van Van Aert blijft gunstig evolueren en de Omloop Nieuwsblad zou niet in gevaar zijn.

Van Aert stond al zes keer aan de start van de Omloop, in 2022 won hij na een solo van 13 kilometer. In 2023 werd Van Aert derde, vorig jaar kwam hij in de sprint niet verder dan een elfde plaats.

Van Aert komt aan de start in Ename Samyn Classic

Een derde deelname aan Kuurne-Brussel-Kuurne een dag later zou er evenwel niet komen, wel een debuut in de Ename Samyn Classic op dinsdag 3 maart. HLN bevestigt nu ook de deelname van Van Aert.

Nog nooit stond Van Aert er aan de start, omdat zijn ploeg Visma-Lease a Bike de koers niet meer reed sinds 2017. Dit jaar neemt de Nederlandse ploeg wel deel, vooral om hun jonge renners een kans te geven. Maar dus ook Van Aert.

Programma Wout van Aert



Vier dagen na Samyn rijdt Van Aert al de Strade Bianche op 7 maart, voor het eerst sinds 2021. Daarna rijdt hij ook Tirreno-Adriatico (9 tot 15 maart), gevolgd door Milaan-Sanremo (21 maart) een kleine week later.