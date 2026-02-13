Groot verschil met vorig seizoen: CEO Jurgen Foré heeft goede reden om niet te panikeren

Soudal Quick-Step jaagt nog altijd op een eerste zege van het seizoen. CEO Jurgen Foré maakt er geen drama van, vooral omdat er in vergelijking met vorig jaar weinig renners met breuken zijn.

Samen met Bahrain-Victorious, EF Education-EasyPost en Team Picnic Post NL is Soudal Quick-Step één van de vier op achttien WorldTour-ploegen die dit seizoen nog geen enkele keer konden zegevieren.

Een ploeg als Soudal Quick-Step, die van 2012 tot en met 2022 telkens de meeste zeges behaalde in de WorldTour en vorig jaar nog 56 keer kon winnen, wil natuurlijk zo snel mogelijk de nul kunnen wegvegen.

Veel pech voor Soudal Quick-Step in 2026

Al kende Soudal Quick-Step ook geen vlekkeloze start van het seizoen, vooral niet met hun sprinters. Magnier werd wat ziek en koerste nog maar één keer dit jaar, Merlier heeft problemen met zijn knieën, Dainese werd ziek in de winter en is nog niet top.

Verder brak Rex drie drie uitsteeksels van de ruggenwervel, Paret-Peintre en Vansevenant vielen in Oman, terwijl Gelders en Lecerf dan weer maag-en darmproblemen hadden in het Midden-Oosten.

Weinig renners met breuken bij Soudal Quick-Step

Toch panikeert CEO Jurgen Foré niet. "Het zijn ook geen grote drama’s. Vorig jaar telden we in het voorjaar liefst tien mensen met breuken. Daar zitten we nu niet. Op Merlier en Rex na is niemand langdurig out", zegt hij bij HLN.





Foré hoopt dan ook om iedereen stilaan te kunnen recupereren. En volgens Foré is de ploeg die vorig jaar 56 keer won ook versterkt. "Dus zou ik niet weten waarom het nu níet zou lukken."