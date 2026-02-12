ASO gooit kasseistroken in Parijs-Roubaix door elkaar, ook wildcards toegekend

Vandaag werd het parcours van de 123ste editie van Parijs-Roubaix voorgesteld. En er zijn enkele wijzigingen voor de koers die op zondag 12 april gereden wordt.

Kasseistroken door elkaar gehaald

De start in Compiègne blijft identiek als vroeger. De aankomst in Roubaix volgt na 258,3 kilometer, met onderweg 54,8 kilometer kasseien netjes verdeeld over 30 sectoren.

ASO voerde enkele wijzigingen door om terug te keren naar een schema dat al in 2024 werd getest en de koers dynamischer moet maken, zo geeft de organisatie aan.

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou liet weten dat er na de vier eerste passages over kasseien een sector 26 werd toegevoegd, “die nog minder vaak wordt bezocht en een klim van 800 meter inhoudt”, klonk het op de voorstelling.

Wildcard voor Flanders-Baloise

18 WorldTour-ploegen nemen deel en naast de gegarandeerde wildcards voor Tudor Pro Cycling, Pinarello-Q36.5 en Cofidis zijn Flanders-Baloise, TotalEnergies, Unibet Rose Rockets en Modern Adventure Pro Cycling uitgenodigd.



De vrouwenkoers wordt op dezelfde dag gereden en is 143 kilometer lang, 5 minder dan vorig jaar. Er zijn wel drie extra kasseistroken toegevoegd. Van sector 17 tot 1 is alles hetzelfde als in de koers voor de mannen.