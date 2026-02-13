Gescheiden van Blanka Vlasic? Ruben Van Gucht reageert klaar en duidelijk

In Kroatische media werd gemeld dat Ruben Van Gucht en Blanka Vlasic gescheiden zijn. Zelf ontkent de wielercommentator dat gerucht echter.

"Onze topatlete en nationale heldin Blanka Vlašić is gescheiden van de Belgische journalist Ruben Van Gucht", klonk het bij Kroatische website ‘Vjerujem.hr'. Dat bericht werd ook overgenomen door andere Kroatische media.

Volgens Vjerujem komt de vermeende scheiding niet als een verrassing omdat Ruben Van Gucht al "geruime tijd zijn liefdesavonturen op sociale media publiceerde". Dat onder meer met model Valentine Besard (20).

Van Gucht ontkent scheiding van Vlasic

In Goeiemorgen, morgen op Radio 2 reageerde Van Gucht bij Peter Van de Veire op de geruchten over zijn vermeende scheiding met Vlasic. "Ik heb het nieuws naar Blanka doorgestuurd, die viel ook uit de lucht", stelt Van Gucht.

"Ze zei: ‘Tiens, ik heb nochtans met niemand gesproken'. Zoals ik recent nog gezegd heb: ze is hier twee weken geleden geweest met Mondo (hun 3-jarig zoontje, nvdr.). Ik denk dat onze band nog altijd zeer goed is. We horen elkaar elke dag."



Waar komen de geruchten over de scheiding dan vandaan? "Is het wel goed vertaald uit het Kroatisch", vroeg Van Gucht zich af. "Het is een moeilijke taal. Mijn Kroatisch is ook niet zo goed."