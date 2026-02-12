Is dit het grote probleem van Evenepoel? Bij Red Bull-BORA-hansgrohe halen ze het zelf aan

Is dit het grote probleem van Evenepoel? Bij Red Bull-BORA-hansgrohe halen ze het zelf aan
Remco Evenepoel wil de beste renner ter wereld worden. Al zal dat niet vanzelfsprekend gaan als je de huidige generatie renners bekijkt.

Evenepoel heeft te veel spiermassa

Remco Evenepoel moet het momenteel afleggen tegen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, maar er is ook nog heel wat talent dat in de voorkamer zit en hoopt om door te breken de komende jaren.

Onlang liet Francesco Moser nog weten dat Evenepoel te forse dijen heeft om de klimmers bij te houden in een reeks bergetappes. “Remco heeft meer spiermassa dan de rasklimmers”, zegt Dan Lorang van Red Bull-BORA-hansgrohe in de wielerspecial van Knack.

Maar ook zijn grootste concurrent heeft niet het ideale profiel. “Tadej Pogacar is ook geen pure klimmer, hoewel niemand sneller bergop rijdt dan hij. Alleen oogt het iets anders door het verschil in lengte tussen de twee (Pogacar meet 1,76 meter, Evenepoel 1,71 meter, nvdr).”

Gevolgen voor het tijdrijden

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe houden ze de optie om Evenepoel spiermassa te laten verliezen voorlopig achter de hand, zeker omdat dit een grote impact zou hebben op zijn tijdrijden.

In ieder geval wil de Duitse ploeg tot het uiterste gaan om resultaten te boeken met Evenepoel. “En als we op een bepaald moment een eindpunt bereiken, dan is dat zo. Het gaat erom dat uiterste te proberen te bereiken. Als Remco straks tevreden op zijn seizoen kan terugblikken, dan zal het ook voor mij een geslaagd seizoen zijn geweest”, besluit Lorang.

Remco Evenepoel

