Soudal Quick-Step lost opvallende selectie voor twee Spaanse koersen

Soudal Quick-Step trekt met een zeer jonge ploeg naar Spanje. Daar worden de Vuelta a Murcia en de Clásica Jaén verreden.

Jonge selectie van Soudal Quick-Step

De Vuelta a Murcia wordt voor het eerst sinds 2020 verreden over twee dagen. Het parcours is gemaakt voor punchers en klimmers, al vormen ook de open, vlakke zones een gevaar omdat de wind er een grote rol kan spelen.

Soudal Quick-Step verschijnt aan de start met Casper Pedersen, Tour Down Under-beste jongere Andrea Raccagni en Martin Svrček, aangevuld met vier renners uit het Devo-team: Jasper Schoofs, Viktor Soenens – tiende in het eindklassement van de Volta Comunitat Valenciana vorige week – Erazem Valjavec en Marc Zafra.

“We trekken erheen met een enorm gemotiveerde ploeg. Het is een sterke en evenwichtige selectie, met verschillende opties voor beide etappes, en het feit dat Raccagni een goede sprint heeft, geeft ons een extra troef voor de finale. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds zijn top-tiennotering in Australië, en we kijken uit naar die twee dagen koers”, aldus sportdirecteur Kevin Hulsmans in een mededeling aan onze redactie.

Uitdagend parcours

De Clásica Jaén, op maandag, wordt nog niet lang gereden, maar de koers heeft wel een stevige naam opgebouwd omdat er heel veel onverharde stroken, vooral in de tweede helft van het 166,7 km lange technische parcours, zitten, naast ook de bijna 2.400 hoogtemeters.



“Het parcours is bijzonder uitdagend, maar we hebben renners die voor een sterk resultaat kunnen gaan. Tegelijk is deze wedstrijd een uitstekende kans voor onze jonge Devo-mannen om waardevolle ervaring op te doen op hoog niveau, in een echte klassiekeromgeving. Ons doel is om op elke gravelstrook goed vooraan te zitten, de sleutelbewegingen te anticiperen en de hele dag het maximale te geven”, besluit Hulsmans.