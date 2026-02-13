"Dat heeft echt een impact": Mathieu van der Poel zegt wat van voeding hij mijdt

"Dat heeft echt een impact": Mathieu van der Poel zegt wat van voeding hij mijdt
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel let op zijn voeding. Toch geeft de Nederlander toe dat hij af en toe ook wat dat betreft eens buiten de lijntjes kleurt.

Geen weegschaal voor Van der Poel

Mathieu van der Poel vertelde in de Whoop-podcast over zijn gewoontes. Daarbij kwamen ook zijn eetgewoontes aan bod. En die blijken niet zo streng te zijn als andere renners.

“Ik mijd rood vlees en alcohol”, zegt Van der Poel. “Dat heeft echt een impact. Lezen voor het slapen helpt me dan weer om beter te herstellen en sneller in slaap te vallen. En voor ik in bed kruip, neem ik ook altijd magnesium.”

Hij probeert naar eigen zeggen ook altijd vroeg op de avond te eten. Daardoor kan hij veel beter slapen. Iets wat hij niet doet is alles afwegen met een weegschaal zoals veel renners tegenwoordig doen.

Glaasje wijn op zondagavond

“Ik weeg mijn eten niet af, nee. Na al die jaren weet ik wel wat ik wel en niet mag eten en in welke porties”, is zijn oordeel. “Ik eet eigenlijk wat ik wil, maar niet elke dag.”

Lees ook... Wil je het lichaam van Mathieu van der Poel? Hij verklapt wat hij doet in de fitness
Want eventjes vals spelen mag, zonder te overdrijven. “En natuurlijk zo weinig mogelijk gefrituurd, chocolade en chips. Soms drink ik eens één glas wijn op zondagavond, maar tijdens het seizoen probeer ik alcohol toch vooral te vermijden”, besluit de Nederlander.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Ploeg van Van Aert in de problemen na vertrek Yates en Heemskerk? Dumoulin velt zijn oordeel

Ploeg van Van Aert in de problemen na vertrek Yates en Heemskerk? Dumoulin velt zijn oordeel

09:00
Mist Pedersen de klassiekers? Ploegleider is klaar en duidelijk over zijn deelname

Mist Pedersen de klassiekers? Ploegleider is klaar en duidelijk over zijn deelname

08:30
Evenepoel is gewaarschuwd: Del Toro spreekt stevige taal voor UAE Tour

Evenepoel is gewaarschuwd: Del Toro spreekt stevige taal voor UAE Tour

08:00
CEO Jurgen Foré komt met update over blessure van Tim Merlier

CEO Jurgen Foré komt met update over blessure van Tim Merlier

07:30
Wil je het lichaam van Mathieu van der Poel? Hij verklapt wat hij doet in de fitness

Wil je het lichaam van Mathieu van der Poel? Hij verklapt wat hij doet in de fitness

16:00
Zelfs zonder Evenepoel: Quick-Step met klassementsambities naar UAE Tour

Zelfs zonder Evenepoel: Quick-Step met klassementsambities naar UAE Tour

21:30
Maakt Pogacar een kans in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? Analisten spreken klare taal

Maakt Pogacar een kans in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? Analisten spreken klare taal

18:30
Drie Belgen maken samen met Tom Pidcock hun seizoensdebuut

Drie Belgen maken samen met Tom Pidcock hun seizoensdebuut

20:30
Renner doet grote opoffering nadat zijn zus werd aangereden door dronkaard

Renner doet grote opoffering nadat zijn zus werd aangereden door dronkaard

20:00
Is dit het grote probleem van Evenepoel? Bij Red Bull-BORA-hansgrohe halen ze het zelf aan

Is dit het grote probleem van Evenepoel? Bij Red Bull-BORA-hansgrohe halen ze het zelf aan

19:00
Evenepoel heeft duidelijk geïmponeerd: "Ruim vier minuten verloren op hem"

Evenepoel heeft duidelijk geïmponeerd: "Ruim vier minuten verloren op hem"

18:00
"Ik zie mezelf niet zo": Wout van Aert legt een heel duidelijke grens

"Ik zie mezelf niet zo": Wout van Aert legt een heel duidelijke grens

17:00
Belgisch renner is plekje in de Tourploeg kwijt: "Hij heeft meer te bieden"

Belgisch renner is plekje in de Tourploeg kwijt: "Hij heeft meer te bieden"

16:30
Al zijn halve leven bij de broers Roodhooft: Van der Poel onthult waarom hij hen trouw bleef

Al zijn halve leven bij de broers Roodhooft: Van der Poel onthult waarom hij hen trouw bleef

12/02
"Niet als een pudding in elkaar gezakt": Wilfried Peeters ziet leven na vertrek Evenepoel

"Niet als een pudding in elkaar gezakt": Wilfried Peeters ziet leven na vertrek Evenepoel

15:00
ASO gooit kasseistroken in Parijs-Roubaix door elkaar, ook wildcards toegekend

ASO gooit kasseistroken in Parijs-Roubaix door elkaar, ook wildcards toegekend

14:00
"Enorm veel vertrouwen": renner gelooft in zijn kansen tegen Evenepoel en Pogacar

"Enorm veel vertrouwen": renner gelooft in zijn kansen tegen Evenepoel en Pogacar

13:30
📷 Greg Van Avermaet neemt bekende Vlaming op in gravelploeg

📷 Greg Van Avermaet neemt bekende Vlaming op in gravelploeg

13:00
Ex-ploegmaat had bijzondere band met Evenepoel om heel specifieke reden

Ex-ploegmaat had bijzondere band met Evenepoel om heel specifieke reden

12:30
"Dat zegt voldoende": Christophe Sercu houdt stevig pleidooi bij zoektocht naar sponsor

"Dat zegt voldoende": Christophe Sercu houdt stevig pleidooi bij zoektocht naar sponsor

12:00
"Eerlijk gezegd kan het me niet schelen": Biniam Girmay ligt er niet wakker van

"Eerlijk gezegd kan het me niet schelen": Biniam Girmay ligt er niet wakker van

11:00
Tadej Pogacar gaat in de clinch met opdringerige fan

Tadej Pogacar gaat in de clinch met opdringerige fan

10:00
Door het vertrek van Evenepoel? Nooit gebeurd in 23 jaar tijd bij Quick-Step

Door het vertrek van Evenepoel? Nooit gebeurd in 23 jaar tijd bij Quick-Step

12/02
Soudal Quick-Step lost opvallende selectie voor twee Spaanse koersen

Soudal Quick-Step lost opvallende selectie voor twee Spaanse koersen

12/02
Hapt Mathieu van der Poel toe voor "interessant en overtuigend aanbod"?

Hapt Mathieu van der Poel toe voor "interessant en overtuigend aanbod"?

11/02
Ploegmaat van Wout van Aert komt met slecht nieuws naar buiten

Ploegmaat van Wout van Aert komt met slecht nieuws naar buiten

12/02
📷 Renner uit het veldritpeloton heeft heuglijk nieuws te melden

📷 Renner uit het veldritpeloton heeft heuglijk nieuws te melden

12/02
"Word er bijna elke dag aan herinnerd": Van Aert voelt gevolgen nog altijd

"Word er bijna elke dag aan herinnerd": Van Aert voelt gevolgen nog altijd

11/02
Teleurgesteld in Pogacar: Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe balen

Teleurgesteld in Pogacar: Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe balen

11/02
Uijtdebroeks, Pedersen, Vine...: Belgische renner ziet twee oorzaken voor vele valpartijen en blessures

Uijtdebroeks, Pedersen, Vine...: Belgische renner ziet twee oorzaken voor vele valpartijen en blessures

11/02
'Alweer concurrent minder voor Evenepoel? Nummer twee van UAE Tour 2025 haakt af'

'Alweer concurrent minder voor Evenepoel? Nummer twee van UAE Tour 2025 haakt af'

11/02
Pogacar koerst slechts zestien dagen voor de Tour: organisator onthult verrassende reden

Pogacar koerst slechts zestien dagen voor de Tour: organisator onthult verrassende reden

11/02
Van Aert vaak op de rollen op hoogtestage: Visma-Lease a Bike komt met uitleg

Van Aert vaak op de rollen op hoogtestage: Visma-Lease a Bike komt met uitleg

11/02
Naesen komt met opvallend voorstel over toptalent én moet iets kwijt over Pogacar

Naesen komt met opvallend voorstel over toptalent én moet iets kwijt over Pogacar

11/02
De stille kracht achter het succes van Mathieu van der Poel: Adrie spreekt zich over hem uit

De stille kracht achter het succes van Mathieu van der Poel: Adrie spreekt zich over hem uit

11/02
Loyale Healy bleef EF trouw, maar er zijn ook mislukkingen: "UAE bood de helft meer"

Loyale Healy bleef EF trouw, maar er zijn ook mislukkingen: "UAE bood de helft meer"

11/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Oliver Naesen Wilfried Peeters Thibau Nys Bobbie Traksel Jonas Vingegaard Rasmussen Peter Sagan Greg Van Avermaet Grischa Niermann Ben Healy Jasper Philipsen Tim Heemskerk Jenthe Biermans Mathieu Heijboer Giulio Ciccone Derek Gee Lars Van Der Haar

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved