"Dat heeft echt een impact": Mathieu van der Poel zegt wat van voeding hij mijdt

Mathieu van der Poel let op zijn voeding. Toch geeft de Nederlander toe dat hij af en toe ook wat dat betreft eens buiten de lijntjes kleurt.

Geen weegschaal voor Van der Poel

Mathieu van der Poel vertelde in de Whoop-podcast over zijn gewoontes. Daarbij kwamen ook zijn eetgewoontes aan bod. En die blijken niet zo streng te zijn als andere renners.

“Ik mijd rood vlees en alcohol”, zegt Van der Poel. “Dat heeft echt een impact. Lezen voor het slapen helpt me dan weer om beter te herstellen en sneller in slaap te vallen. En voor ik in bed kruip, neem ik ook altijd magnesium.”

Hij probeert naar eigen zeggen ook altijd vroeg op de avond te eten. Daardoor kan hij veel beter slapen. Iets wat hij niet doet is alles afwegen met een weegschaal zoals veel renners tegenwoordig doen.

Glaasje wijn op zondagavond

“Ik weeg mijn eten niet af, nee. Na al die jaren weet ik wel wat ik wel en niet mag eten en in welke porties”, is zijn oordeel. “Ik eet eigenlijk wat ik wil, maar niet elke dag.”

Want eventjes vals spelen mag, zonder te overdrijven. “En natuurlijk zo weinig mogelijk gefrituurd, chocolade en chips. Soms drink ik eens één glas wijn op zondagavond, maar tijdens het seizoen probeer ik alcohol toch vooral te vermijden”, besluit de Nederlander.