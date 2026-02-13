Doping bij UAE Team Emirates-XRG? De Cauwer en Zonneveld zijn helder

UAE Team Emirates-XRG domineert al twee jaar het wielrennen. Met Joxean 'Matxin' Fernández en Mauro Gianetti heeft de ploeg wel twee managers die een verleden hebben met doping.

Dominantie van Pogacar en UAE Team Emirates-XRG

Tadej Pogacar individueel en UAE Team Emirates-XRG als ploeg steken met kop en schouders boven de rest uit. Pogacar won de afgelopen twee jaar 45 koersen met onder meer twee keer de Tour en het WK.

Ook UAE Team Emirates-XRG is bijzonder sterk. Het zette vorig jaar een nieuw record neer door 95 overwinningen te boeken en dat met twintig verschillende renners. De ploeg had in 2025 ook bijna dubbel zoveel UCI-punten als eerste achtervolger Visma-Lease a Bike.

En dus worden er ook vragen gesteld over doping. Terecht volgens Thijs Zonneveld, want met Joxean ‘Matxin’ Fernández en Mauro Gianetti staan er twee mensen aan het hoofd van de ploeg met een dopingverleden.

Zonneveld en De Cauwer geloven niet in dopinggebruik

"Je moet kijken naar welk bewijs er ligt. Dat is nul. Ja, ze rijden hard, maar dat is geen bewijs", zegt Zonneveld in de wielergids van Knack. Hij zoekt de oorzaak van de dominantie eerder bij de financiële slagkracht van de ploeg.

Ook José De Cauwer vindt het onwaarschijnlijk dat er bij UAE Team Emirates-XRG sprake zou zijn van doping. "Ik kan me niet voorstellen dat die twee gasten, Gianetti en Matxin, zo dom zijn dat ze zich daar nóg eens schuldig aan maken."