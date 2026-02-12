📷 Greg Van Avermaet neemt bekende Vlaming op in gravelploeg

Greg Van Avermaet heeft zijn gravelproject verder vormgegeven en presenteert een vernieuwde ploegstructuur. De samenstelling en het materiaal voor het komende seizoen zijn nu officieel bekend.

Nieuwe ploegstructuur bij GVA Gold

Van Avermaet toont op Instagram de vernieuwde uitstraling van zijn gravelploeg. De formatie blijft compact, maar duidelijk afgelijnd rond vijf renners die het volledige programma zullen afwerken.

Naast hemzelf maakt ook Jelle Van Damme opnieuw deel uit van de selectie. De voormalige Rode Duivel blijft dus betrokken bij het project, dat sportieve ambities koppelt aan een herkenbare uitstraling.

Lukas Malezsewski, Julian Siemons en Mauro Verwilt vervolledigen het team. Daarmee kiest de ploeg voor een mix van ervaring en renners die zich verder willen ontwikkelen binnen het gravelcircuit.

Materiaalkeuze en rolverdeling

De ploeg rijdt voortaan op fietsen van het Italiaanse merk Basso. Die samenwerking werd eerder al aangekondigd, toen Van Avermaet er werd voorgesteld als Head of Riding Experience.

De vijf renners starten het seizoen met een duidelijke missie: het project verder uitbouwen en resultaten koppelen aan een herkenbare ploegstijl.



