"Dat zegt voldoende": Christophe Sercu houdt stevig pleidooi bij zoektocht naar sponsor

Team Flanders-Baloise blijft op zoek naar een sponsor voor volgend seizoen. Die zoektocht loopt ondanks een overwinning in de Ster van Bessèges bijzonder moeilijk.

Zege in de Ster van Bessèges

Tom Crabbe won vorige week de openingsetappe van de Ster van Bessèges. Anderhalf jaar had Team Flanders-Baloise moeten wachten op een overwinning.

Waar de ploeg ook nog op wacht is een sponsor. De Vlaamse overheid voorziet tot eind dit jaar nog financiële middelen, maar daarna is het over en out. “Sportief succes is nooit een nadeel in de zoektocht naar nieuwe sponsors”, zegt ploegmanager Christophe Sercu aan Het Nieuwsblad.

Toch is het ook niet zo dat hij nu plots overstelpt wordt door telefoontjes. “Een garantie op nieuwe sponsors is het niet. Ik ben in het verleden nog manager geweest bij Lotto-Adecco. We wonnen in 2002 in de veertig koersen, inclusief groene trui en ritten in de Tour. En toch stopte Adecco ermee en vonden we geen nieuwe sponsor.”

Nood aan een project als Flanders-Baloise

De zoektocht blijft dan ook verschrikkelijk moeilijk. Dat heeft het wielerwereldje de voorbij jaren zelf al laten blijken. “In 2018 waren er 27 proteams, dit jaar zijn er nog zestien. Dat zegt voldoende over hoe moeilijk de wielersport het momenteel heeft.”



Toch blijft Sercu hard geloven in zijn project. Zijn ploeg is niet te vergelijken met een Devo Team. “Bij ons krijgen ze kansen op het hoogste niveau, kunnen ze zich ontwikkelen. Niet enkel in België maar ook buiten onze landsgrenzen is er nood aan teams met een filosofie als de onze”, besluit hij.