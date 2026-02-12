Belgisch renner is plekje in de Tourploeg kwijt: "Hij heeft meer te bieden"

Oliver Naesen is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Hij rijdt al voor het negende jaar op rij bij Decathlon CMA CGM.

Grote veranderingen bij Decathlon CMA CGM

De ploeg nam afscheid van sponsor AG2R, toch wel een grote naam in het wielrennen de voorbije jaren. De ploeg heeft richting dit seizoen stevig geïnvesteerd.

Naesen heeft zijn rol de voorbije jaren zien veranderen, zo vertelt hij aan Indeleiderstrui. “Het is nu voor een groot deel in dienst, maar ik zou het wel tof vinden om nog mee te kunnen doen voor top tien-plekken in de klassiekers”, geeft hij wel toe.

Twee jaar geleden werd Naesen nog zevende in de Ronde van Vlaanderen. “Maar met Olav Kooij erbij zijn de ambities in koersen als Gent-Wevelgem wel veranderd. Ik zou ook graag eens deel uitmaken van een ploeg waar veel gewonnen wordt.”

Geen Tour voor Oliver Naesen

En dat is ook de bedoeling die er is bij de ploeg zelf. Voor Naesen wordt het wel de Giro d’Italia in plaats van de Tour de France. Zijn plekje wordt normaal ingenomen door Tiesj Benoot, nog een nieuwkomer in de ploeg.


“Ik denk het toch wel. Maar hij heeft ook meer te bieden. Zijn fysieke kwaliteiten, maar ook zijn visie”, besluit Naesen die ook uitkijkt naar de sprintrein. “Als je iemand als Kooij in de ploeg neemt, hoort daar natuurlijk ook wel een kwalitatieve trein bij.”

