Pogacar koerst slechts zestien dagen voor de Tour: organisator onthult verrassende reden

Op het programma van Tadej Pogacar staan dit voorjaar weinig koersen. De organisator van een Spaanse koers weet wat er aan de hand is met de wereldkampioen.

Programma Tadej Pogacar

Op het programma van Tadej Pogacar staan in de eerste helft van 2026 maar vijf klassiekers. De Sloveen trapt zijn seizoen op 7 maart af in de Strade Bianche, op 21 maart jaagt hij op een eerste zege in Milaan-Sanremo.

Met de Ronde van Vlaanderen (5 april), Parijs-Roubaix (12 april) en Luik-Bastenaken-Luik (21 april), rijdt Pogacar ook de drie andere monumenten dit voorjaar. Daarna verlegt Pogacar zijn focus naar rittenkoersen.

Twee dagen na L-B-L staat Pogacar al aan de start in de Ronde van Romandië (28 april tot 3 mei), na een hoogtestage zal Pogacar ook de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni) rijden. Die twee Zwitserse koersen reed Pogacar nog nooit.

Pogacar wil minder koersen dit jaar

Voor de Tour zal Pogacar wellicht maar aan zestien koersdagen komen. "Het grote probleem is dat hij dit jaar minder wil koersen en meer tijd thuis wil doorbrengen", zegt Pascual Momparler, organisator van de Clasica Jaen (16 februari), bij Marca.

"Als hij eerder aan zijn seizoen zou beginnen, ligt een deelname aan de UAE Tour voor de hand. Hij rijdt nu eenmaal voor UAE Team Emirates en ze hebben hem in de Emiraten er ook graag bij."



Lees ook... Pogacar test geheim wapen voor strijd tegen Vingegaard en Evenepoel in de Tour›

In 2021, 2022 en 2025 won Pogacar al het eindklassement in de UAE Tour, dit jaar laat hij de thuiskoers van zijn ploeg links liggen en is Isaac Del Toro de kopman. Zo kan Pogacar zich nog wat langer klaarstomen voor zijn voorjaar.