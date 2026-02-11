Uijtdebroeks, Pedersen, Vine...: Belgische renner ziet twee oorzaken voor vele valpartijen en blessures

Het nieuwe wielerseizoen is nog maar net begonnen, of heel wat renners liggen al in de lappenmand. Volgens Jenthe Biermans (30) zijn de koersen in januari en februari gewoon veel gevaarlijker geworden dan vroeger.

Cian Uijtdebroeks (Movistar), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Jhonathan Narvaez en Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG). Allemaal kwamen ze dit jaar al ten val en moeten ze vroeg in het seizoen revalideren.

Biermans viel in de Ster van Bessèges

Er liggen nog heel wat renners in de lappenmand en dat terwijl het nieuwe wegseizoen nog maar een paar weken oud is. Ook Jenthe Biermans (30) ging in de Ster van Bessèges al tegen de grond dit seizoen.

Hij ontsnapte aan breuken, maar hield wel schaafwonden en kneuzingen over aan zijn valpartij. Toch is Biermans niet verbaasd dat er nu veel valpartijen gebeuren. Onder meer omdat elke overwinning en UCI-punt telt.

Twee oorzaken voor vele partijen

"Het concept ‘voorbereidingskoers’ bestaat eigenlijk niet meer", zegt Biermans bij Het Nieuwsblad. De klassiekers worden verdeeld onder een aantal topploegen en toprenners, de kleinere ploegen moeten nu scoren.



Biermans ziet ook het UCI-puntensysteem als oorzaak. Die punten zijn belangrijk om in de WorldTour te blijven. "Dat maakt dat ze niet alleen voor de overwinning willen sprinten, maar ook voor de achtste plaats."