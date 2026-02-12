Al zijn halve leven bij de broers Roodhooft: Van der Poel onthult waarom hij hen trouw bleef

Al zijn halve leven bij de broers Roodhooft: Van der Poel onthult waarom hij hen trouw bleef
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel rijdt intussen de helft van zijn leven voor de broers Roodhooft. De Nederlander voelt zich helemaal op zijn plaats bij de Belgische ploeg.

De voorbije jaren groeide Alpecin-Premier Tech uit tot een topploeg, maar dat was ook het geval voor Mathieu van der Poel. De ploeg en de Nederlander begonnen in het veldrijden, maar groeiden ook uit tot een toppers op de weg. 

Broers Roodhooft en Van der Poel groeiden samen

"Toen Mathieu bij ons kwam, was hij 15 jaar oud. Nu is hij 31", zegt Philip Roodhooft in een video op het YouTube-kanaal van Alpecin-Premier Tech. Van der Poel won meteen koersen bij de vleet en dus moesten de broers stappen vooruit zetten. 

"We namen een nieuwe stap, en die stap forceerde ons om weer een nieuwe te maken. De volgende stap forceerde ons weer om tien extra stappen te zetten. Dat is hoe we hier zijn gekomen", zegt Christoph Roodhooft. 

Van der Poel over zijn trouw aan de broers Roodhooft

Van der Poel bleef de broers Roodhooft altijd trouw en zette samen met hen telkens de volgende stap. "We hebben een uniek verhaal, samen. Het is voor hen niet altijd makkelijk geweest, denk ik, dus ik ben heel blij dat ze me nog altijd steunen."

"De reden waarom ik hier zo lang zit, is omdat ik me thuis voel. Het voelt meer als familie dan werk, en we hebben veel successen maar ook teleurstellingen samen ervaren. Ik denk dat we elkaar altijd hebben gesteund, dat is een fijn gevoel."

