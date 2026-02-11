Teleurgesteld in Pogacar: Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe balen

Teleurgesteld in Pogacar: Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe balen
Foto: © photonews

Remco Evenepoel is goed aan het seizoen begonnen met enkele overwinningen. Een strijd met Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar laat wel nog even op zich wachten.

Vijf individuele overwinningen en een ploegentijdrit met Red Bull-BORA-hansgrohe, beter kon Remco Evenepoel niet aan 2026 beginnen. Al wacht iedereen op een confrontatie met Jonas Vingegaard en/of Tadej Pogacar. 

Wachten op Catalonië en L-B-L

Een duel met Vingegaard zou er komen in de UAE Tour (16 tot 22 februari), maar de Deen heeft door een val op training en ziekte afgehaakt. Pas eind maart in de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart) zullen Vingegaard en Evenepoel het voor het eerst tegen elkaar opnemen. 

Op een strijd tussen Evenepoel en Pogacar is het nog iets langer wachten. Voor de Tour zullen Evenepoel en Pogacar enkel samen aan de start staan in Luik-Bastenaken-Luik op 26 april.  Bij Red Bull-BORA-hansgrohe hadden ze dat liever anders gezien. 

Geen test tegen Pogacar in de UAE Tour

De Duitse ploeg hoopte dat Pogacar aan de start zou staan in de UAE Tour. "Je wilt jezelf meten met de besten, de belangrijkste reden om de UAE Tour te rijden was om tegen Pogacar te strijden", zegt Zak Dempster, Chief of Sports, bij Cyclingnews

"We ontwijken dus niemand", stelt Dempster. Toch zal de UAE Tour, met Isaac Del Toro aan de start, een belangrijke test zijn voor Evenepoel. "We zullen ons nog altijd kunnen meten tegen één van de beste renners ter wereld."

Remco Evenepoel

