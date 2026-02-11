"Word er bijna elke dag aan herinnerd": Van Aert voelt gevolgen nog altijd

Wout van Aert kwam in 2024 zwaar ten val in Dwars door Vlaanderen. Bijna twee jaar later heeft die val nog altijd impact op het leven van Van Aert.

Het beeld van een wenende Wout van Aert na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen in 2024 ging door merg en been. Van Aert wist meteen dat hij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zou missen.

Van Aert over risico's na zware valpartijen

Ook de Giro zou Van Aert uiteindelijk niet kunnen rijden door die zware valpartij, waarbij Van Aert meerdere ribben, zijn sleutelbeen en borstbeen brak. In de Vuelta was Van Aert dan opnieuw op niveau, maar daar liep het nog eens mis.

Die zware valpartijen sluipten ook in het hoofd van Van Aert tijdens het voorjaar van 2025. Hij voelde zich vaak verplicht om risico's te nemen, terwijl hij dat niet wilde. Nu neemt Van Aert enkel risico's als het echt belangrijk is.

Van Aert voelt gevolgen van valpartij Dwars door Vlaanderen

Op zijn 31ste denkt Van Aert ook meer na over de risico's waaraan hij zich blootstelt en de gevolgen die hij voor de rest van zijn leven kan meedragen. Maar dat is nu al geval, door zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen.

Telkens als Van Aert zijn kinderen naar bed draagt of in bad moet zetten, doet zijn rug pijn. "Gelukkig is dat niet zo op de fiets, maar ik word er zo bijna elke dag aan herinnerd", zegt Van Aert in de wielergids van Knack.