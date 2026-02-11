'Alweer concurrent minder voor Evenepoel? Nummer twee van UAE Tour 2025 haakt af'

De UAE Tour wordt de eerste rittenkoers van Remco Evenepoel in de WorldTour voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Na Jonas Vingegaard en Enric Mas lijkt alweer een concurrent af te haken.

Met twee ritzeges en de eindwinst in de Ronde van Valencia won Remco Evenepoel zijn eerste rittenkoers voor Red Bull-BORA-hansgrohe. De UAE Tour wordt zijn eerste rittenkoers in de WorldTour voor zijn nieuwe ploeg.

Evenepoel vs Del Toro in UAE Tour

Met een tijdrit en twee aankomsten bergop zal het voor Evenepoel opnieuw een stevige test worden. Vooral door de aanwezigheid van Isaac Del Toro, de Mexicaan is de kopman van UAE Team Emirates-XRG.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) had de grootste uitdager van Evenepoel moeten worden in de Emiraten, maar door ziekte en een valpartij op training gaf hij forfait. Ook Enric Mas (Movistar) kwam ten val op training en zal afwezig zijn.

Wordt Ciccone vervangen door Gee-West in UAE Tour?

Volgens La Gazzetta dello Sport zou nu ook Giulio Ciccone (Lidl-Trek) afhaken voor de UAE Tour. De Italiaan, vorig jaar nog tweede in het eindklassement, is ziek geworden en zou maandag niet aan de start staan.

Ciccone zou vervangen worden door Derek Gee-West. De Canadees zou volgende week normaal de Ronde van de Algarve rijden, maar lijkt nu dus te debuteren in de Emiraten voor Lidl-Trek.



