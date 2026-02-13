"Ik heb dat nog nooit meegemaakt": deze Belg staat voor een grote verandering in 2026

Het nieuwe wielerseizoen trekt zich steeds meer op gang, maar een van de grote afspraken blijft uiteraard de Tour de France. Deze Belg zal er sinds lang niet bij zijn.

Het voorjaar moet nog echt van start gaan, maar wielerfans kijken al reikhalzend uit naar de Tour de France. Wat kan Remco Evenepoel in het shirt van Red Bull?

En kan Tadej Pogacar zijn titel verlengen? Het zijn allemaal vragen waar we in de zomer een antwoord op krijgen. Wat we wel al weten, is dat Oliver Naesen zijn plekje in de Tour kwijt is bij zijn team Decathlon CMA CGM. Daar schreven we al over.

Naesen weet niet wat te doen in juli

Het zal een vreemd gevoel zijn tijdens de Tour, geeft Naesen toe bij WielerFlits. "Ik heb dat nog nooit meegemaakt", zegt hij. "Na tien jaar de Tour te hebben gereden weet ik nu echt niet wat ik in juli moet doen."

"Ik was er wel graag bij geweest", geeft hij toe. "De kans is groot dat Olav daar een of meer ritten wint. Ik denk dat het heel cool is om dat deel ervan uit te maken. Ik rij ook graag rond met een sprinter in zo’n trein, op die plek voor de lead out."

Lees ook... Wat is er precies veranderd? Oliver Naesen ziet duidelijke evolutie bij Decathlon CMA CGM›

"Maar ja, Olav heeft zijn hele trein al meegebracht. Anderzijds heeft Felix Gall mij ook zeker nodig in de Giro d’Italia", voegt Naesen toe.