Organisatie Scheldeprijs hoopt vurig op deelname van deze Belgische topper: "Het zou mooi zijn"

Voor sprinters is de Scheldeprijs altijd een van de grote afspraken van het seizoen. De organisatie van het officieuze WK voor sprinters stelde vandaag de deelnemende teams voor.

Dat deed de organisatie op X. We zien dat negen WorldTour-teams aan de start verschijnen in het Nederlandse Terneuzen, met onder meer Alpecin-Premier Tech en Soudal Quick-Step.

Scheldeprijs met Tim Merlier?

Bij beide teams is het uitkijken naar de spurtbommen. Alpecin-Premier Tech zakt normaal gezien af met zijn gebruikelijke speerpunt in de spurt. "Jasper Philipsen staat daar alvast op", wordt koersdirecteur Frank Van Zitteren geciteerd door Het Nieuwsblad.

"Hij won al tweemaal (in 2021 en 2023, red) en stond sinds zijn eerste deelname steevast op ons podium", herinnert die zich nog. Ook de hoop op een andere Belgische topper is groot.

"Wij hopen natuurlijk dat Tim Merlier opnieuw zijn opwachting gaat maken", zegt Van Zitteren. "Hij ligt momenteel in de lappenmand (met knieproblemen, red.), maar ons 'officieus wereldkampioenschap der sprinters' is pas op 8 april, dus het zou mooi zijn mocht hij kunnen gaan voor een derde zege op rij."

Het zou de derde keer in totaal zijn dat Merlier wint in de Scheldeprijs. De Duitser Marcel Kittel is momenteel nog altijd recordhouder met vijf zeges, tussen 2012 en 2017.



