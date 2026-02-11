Naesen komt met opvallend voorstel over toptalent én moet iets kwijt over Pogacar

Na tien deelnames op rij zal Oliver Naesen dit jaar niet aan de start staan van de Tour. Hij raadt het jonge toptalent Paul Seixas (19) aan om wel zijn debuut te maken in de Tour.

Oliver Naesen begint vrijdag in de Tour de la Provence (13 tot 15 februari) aan zijn tiende seizoen bij Decathlon-CMA CGM. De Franse ploeg deed dit jaar heel wat inkomende transfers, waardoor er geen plaats meer is voor Naesen in de Tour.

Na tien deelnames op rij zal Naesen dit jaar voor het eerst in zijn carrière de Giro rijden, samen met kopman Felix Gall. In de Tour wordt onder meer gerekend op nieuwkomers Olav Kooij, Tiesj Benoot en Daan Hoole.

Moet Seixas dit jaar al naar de Tour?

Of ook toptalent Paul Seixas (19) aan de start zal staan, is nog niet zeker. Naesen raadt het hem alvast wel aan. "Als hij dit jaar naar de Tour gaat, wat ik echt zou aanraden, is dat de enige keer dat dat zonder druk kan", zegt Naesen bij In de Leiderstrui.

Want als Seixas dit jaar de Vuelta zou rijden en het daar goed doet, dan zal er al meteen veel verwacht worden van hem in de Tour. Dit jaar zou dus een gelegenheid zijn voor de jonge Fransman om zonder zorgen aan de start te staan.

Seixas niet de nieuwe Pogacar



Naesen is ook lovend voer Seixas. "Hij is uitmuntend, maar wat we écht niet mogen zeggen, is de nieuwe Pogacar. Daarmee doe je Pogacar veel tekort. Maar hij is echt uitzonderlijk", besluit Naesen nog.