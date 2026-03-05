"Kan gewoon niet": ex-renner ziet andere verklaring voor mislukte UAE Tour van Evenepoel

Remco Evenepoel zakte twee keer door het ijs bergop in de UAE Tour. Was hij niet goed genoeg of zat Evenepoel met andere plannen in zijn hoofd?

In de Ronde van Valencia domineerde Remco Evenepoel bergop door onder meer Tiberi en Almeida bergop uit het wiel te rijden. Zo'n tien dagen later in de UAE Tour zakte Evenepoel echter door het ijs in de UAE Tour.

Evenepoel moest snel lossen bergop in UAE Tour

Op Jebel Mobrah werd Evenepoel pas 18de op iets meer dan twee minuten van Tiberi, op Jebel Hafeet was hij 15de op 52 seconden van Del Toro. In het eindklassement eindigde Evenepoel pas tiende.

"Het is niet mogelijk dat een renner die de week ervoor domineerde, plots als eerste moet lossen bergop", zegt ex-renner Adriano Malori bij Bici.Pro. Hij denkt dat Evenepoel met een ander doel naar de UAE Tour was afgezakt.

Evenepoel in UAE Tour voor de tijdrit?

"Het lijkt erop dat Evenepoel daar aan de start stond om zich te testen in de tijdrit en dat de rest van de wedstrijd hem niet zo interesseerde", gaat Malori verder. Evenepoel stond ook zonder hoogtestage aan de start van de UAE Tour.



Evenepoel was ook nog niet helemaal scherp volgens Malori. "Hij zit nog iets boven zijn streefgewicht." Op hoogtestage werkt Evenepoel nu aan zijn conditie en gewicht, waardoor hij een stuk beter voor de dag moet komen in de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart).