Tragisch overlijden zindert na in het peloton: "Ik kreeg het er koud van"

Nairo Quintana mocht gisteren zijn eerste zege van het seizoen vieren. Die werd echter overschaduwd door het tragische overlijden van Cristian Camilo Muñoz, een landgenoot van de Colombiaan.

Quintana was vrijdag de beste in de tweede rit van de Ronde van Asturias. Het ouderdomsdeken van Movistar haalde het voor Adrià Pericas (UAE Team Emirates - XRG) en ploegmaat Diego Pescador.

Voor Quintana was het de eerste overwinning in meer dan vier jaar. Zijn laatste zege daarvoor dateerde van februari 2024. Hij was toen de beste in de derde rit van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var.

Quintana betuigt zijn condoleances

Na zijn zege zat Quintana met zijn gedachten bij landgenoot Cristian Camilo Muñoz. Die overleed vrijdagochtend door een infectie die hij opgelopen had na een val in de Tour du Jura.

"Ik kreeg het koud toen ik vanmorgen het nieuws van zijn overlijden hoorde", verklaarde Quintana in het interview achteraf, geciteerd door Het Nieuwsblad. "Het is een jongen die nog zoveel leven voor zich had".



"Hij had nog zoveel te geven aan het wielrennen en aan Colombia. Mijn condoleances aan zijn familie, ploeg en het hele Colombiaanse wielrennen. Dit is intriest."