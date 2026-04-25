Tragisch overlijden zindert na in het peloton: "Ik kreeg het er koud van"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Nairo Quintana mocht gisteren zijn eerste zege van het seizoen vieren. Die werd echter overschaduwd door het tragische overlijden van Cristian Camilo Muñoz, een landgenoot van de Colombiaan.

Quintana was vrijdag de beste in de tweede rit van de Ronde van Asturias. Het ouderdomsdeken van Movistar haalde het voor Adrià Pericas (UAE Team Emirates - XRG) en ploegmaat Diego Pescador.

Voor Quintana was het de eerste overwinning in meer dan vier jaar. Zijn laatste zege daarvoor dateerde van februari 2024. Hij was toen de beste in de derde rit van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var.

Quintana betuigt zijn condoleances

Na zijn zege zat Quintana met zijn gedachten bij landgenoot Cristian Camilo Muñoz. Die overleed vrijdagochtend door een infectie die hij opgelopen had na een val in de Tour du Jura.

"Ik kreeg het koud toen ik vanmorgen het nieuws van zijn overlijden hoorde", verklaarde Quintana in het interview achteraf, geciteerd door Het Nieuwsblad. "Het is een jongen die nog zoveel leven voor zich had". 


"Hij had nog zoveel te geven aan het wielrennen en aan Colombia. Mijn condoleances aan zijn familie, ploeg en het hele Colombiaanse wielrennen. Dit is intriest."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category 1
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo
Nairo Alexander Quintana Rojas

Meer nieuws

De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Tom Boonen Serge Pauwels Marc Hirschi Victor Campenaerts Jonas Vingegaard Rasmussen Philippe Gilbert Lotte Kopecky Mathieu Van Der Poel Arnaud De Lie Dirk De Wolf Sven Vanthourenhout Bobbie Traksel Matteo Jorgenson Jolien D`Hoore Ben Tulett Mauri Vansevenant Jose De Cauwer

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved