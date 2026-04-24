Ex-renner eet liever iets met Remco dan met Wout: "Hij heeft ook nog eens een mooie vrouw van andere cultuur"

Remco Evenepoel en Wout van Aert hebben allebei recent een klassieker gewonnen, maar qua populariteit in Vlaanderen is er nog altijd een wezenlijk verschil. Op dat vlak doet niemand straffer dan Van Aert. Bij Bobbie Traksel is het omgekeerd: hij heeft het meer voor Evenepoel.

Dat laat de Nederlandse ex-renner heel erg blijken in de podcast Kop over Kop. "Ik heb niemand gesproken die het Wout van Aert niet gunt, maar als je het over Evenepoel hebt, zijn er gewoon twee kanten." Evenepoel roept meer een pro en een contra zijde op." Er wordt dan gezegd dat het een halve voetballer is. Ik houd ervan: heerlijk!"

Evenepoel krijgt weleens kritiek voor de gebaartjes onderweg in de loop van een wedstrijd. Dat vindt Traksel net leuk. "De armgebaren die hij doet, ruzie maken, vallen, een heel verhaal ophangen: heer-lijk! Hij heeft ook nog een mooie vrouw van een andere cultuur en een ander continent. Alle moslims gaan wielrennen kijken. Het schijnt echt zo te zijn."

Evenepoel doet moslims meer naar koers kijken

Traksel moet benadrukken dat het helemaal geen grap is. "De moslimgemeenschap is veel meer aan het kijken naar het wielrennen. Ik hou van die kerel. Remco heeft gewoon iets over zich waardoor hij de over het paard getilde jongen lijkt en daar hou ik gewoon van. Ik zou liever met Remco een hapje gaan eten dan met Wout van Aert."

Traksel haalt nog een recente stoot van Evenepoel aan die hij de hemel in prijst. "Tijdens de verkenning van de Ronde van Vlaanderen stond bij een bakkerij een bordje met 'laatste gratis taart voor Wout van Aert'. Daar stapt Remco binnen en dan koopt hij voor zijn hele ploeg taart. Dat is toch goud, jongen! En hij heeft betaald, hé. Niets gratis."

Verschil in persoonlijkheid tussen Van Aert en Evenepoel

Lees ook... Moet Van Aert niet stoppen op een hoogtepunt? Visma-CEO Plugge verklapt wat hij zelf wil›

Het verschil in de persoonlijkheden van Van Aert en Evenepoel maken het Belgische wielrennen juist interessant. Bij Van Aert is de gunfactor gigantisch hoog: hij heeft het imago van de pechvogel die terugvecht. Evenepoel heeft ook een schare fans die hem door dik en dun steunt, maar rond hem is er meer verdeeldheid.