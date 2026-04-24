Moet Van Aert niet stoppen op een hoogtepunt? Visma-CEO Plugge verklapt wat hij zelf wil

Richard Plugge en Wout van Aert hebben samen al wat mooie momenten meegemaakt. In Roubaix vielen ze elkaar opnieuw in de armen, net zoals in Parijs vorig jaar. Moet Van Aert niet stoppen op een hoogtepunt.

Hier en daar werd dat geopperd, omdat het winnen van Parijs-Roubaix overduidelijk het hoogtepunt is in de carrière van Van Aert, zeker gezien wat eraan voorafging. Bovendien is stoppen op een hoogtepunt toch iets waar veel atleten van dromen. "Misschien heeft Wout daar de avond en nacht na Roubaix even aan gedacht", aldus Plugge in HLN.

Als dat al het geval was, zullen die gedachten even snel verdwenen zijn, meent Plugge. "Hij is een sportman en de dag nadien denkt zo iemand: "Ik heb nog een paar jaar te gaan en wil nog zulke momenten meemaken. " Of het opnieuw zo intens zal zijn, weet ik niet." De intensiteit en de schoonheid van een overwinning zijn niet altijd hetzelfde.

Succesformule voor Van Aert en zijn ploeg

Plugge is dus van oordeel dat stoppen geen thema is. "Niet voor mij en ook niet voor Wout. Ik weet zeker dat als we in november weer uit eten gaan, Wout weer een paar mooie dromen en doelstellingen zal hebben, die ook zullen matchen met die van ons." De succesformule is dat de doelen van Van Aert passen binnen het grotere geheel.

Plugge maakt dan ook duidelijk dat er niets veranderd hoeft te worden aan het lifetime contract voor Van Aert. Iets dat tot het maximale gaat kun je moeilijk nog beter maken. "Ik wil niet dat hij al stopt", verkondigt Plugge nog eens klaar en duidelijk over Van Aert. De Belg is inmiddels 31, maar zijn ploeg wil hem dus nog jaren zien doorgaan.

Van Aert sinds 2019 bij Visma-Lease a Bike

Van Aert draait ondertussen al heel wat jaren mee in het wielerwereldje. In 2013 tekende hij zijn eerste profcontract bij Telenet-Fidea. Daarna volgden passages bij Vastgoedservice-Golden Palace en Vérandas Willems-Crelan, tot hij in 2019 de stap zette naar Jumbo-Visma, wat vandaag Visma-Lease a Bike heet.