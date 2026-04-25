Evenepoel kent zijn ploegmaats voor L-B-L, Visma-Lease a Bike rekent op erg verrassende ploeg

Remco Evenepoel kent zijn ploegmaats voor Luik-Bastenaken-Luik en zoals verwacht is Maxim Van Gils daar niet bij. Visma-Lease a Bike komt dan weer aan de start met een bijzonder onervaren ploeg.

Donderdag ging Remco Evenepoel een eerste keer trainen op het parcours van Luik-Bastenaken-Luik. Hij kreeg verrassend het gezelschap van Maxim Van Gils, die de voorbereiding samen met zijn ploegmaats heeft afgewerkt.

Geen Van Gils in L-B-L bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Van Gils kwam midden februari zwaar ten val in de Clasica Jaen en liep daarbij een breukje in zijn bekken en schouder op. Sinds 23 maart kan Van Gils weer buiten trainen, maar hij is nog niet klaar om te koersen.

En dus zit Van Gils ook niet in de selectie van Red Bull-BORA-hansgrohe voor Luik-Bastenaken-Luik. Kopman Remco Evenepoel kan rekenen op een erg internationaal gezelschap in zijn strijd tegen Tadej Pogacar.

De Australiër Jai Hindley, de Colombiaan Daniel Felipe Martinez, de Duitser Nico Denz, de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black, de Sloveen Jan Tratnik en de Spanjaard Haimar Etxeberria worden zondag de ploegmaats van Evenepoel.

Visma-Lease a Bike zonder Jorgenson, Van Aert en Vingegaard

Visma-Lease a Bike maakte ook zijn ploeg bekend voor Luik-Bastenaken-Luik. Matteo Jorgenson had de kopman van de ploeg moeten worden, maar de Amerikaan kwam ten val in de Amstel Gold Race en brak zijn sleutelbeen.

Wout van Aert werd niet opgeroepen als vervanger, Jonas Vingegaard stoomt zich klaar voor de Giro. Visma-Lease a Bike komt dan ook met een bijzonder onuitgegeven en vooral onervaren ploeg in Luik aan de start.

Ben Tulett, woensdag nog derde in de Waalse Pijl, wordt de kopman van de ploeg. Verder staan ook nog Steven Kruijswijk, Menno Huising, Tim Rex, Filippo Fiorelli, Pietro Mattio en Owain Doull aan de start.

Tulett stond al vier keer aan de start in L-B-L en werd vorig jaar twintigste. Kruijswijk stond enkel in in 2012 aan de start. Met Huising, Rex, Fiorelli, Mattio en Doull zijn er ook vijf debutanten bij Visma-Lease a Bike in Luik.