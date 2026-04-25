"Vond dat straf": Evenepoel onthult waarmee Van Aert hem verraste dit voorjaar

Remco Evenepoel liet deze week de Waalse Pijl schieten om fris aan de start te staan van Luik-Bastenaken-Luik. Evenepoel schrok dan ook toen hij zag dat Wout van Aert voor de Ronde van Vlaanderen nog aan de start stond van Dwars door Vlaanderen.

Remco Evenepoel had zijn deelname aan de Waalse Pijl na zijn overwinning in de Amstel Gold Race al bijna bevestigd, maar hij besliste begin deze week om toch niet aan de start te komen.

De Waalse Pijl stond niet op het programma van Evenepoel en werd er ook niet aan toegevoegd. Evenepoel wil met voldoende frisheid aan de start komen, dat zal nodig zijn als de koers opnieuw vroeg openbarst.

Evenepoel onder de indruk van Van Aert

Ook Tadej Pogacar focuste dit voorjaar enkel op de klassiekers die in het weekend vielen, de wereldkampioen reed behalve de Strade Bianche zelfs enkel monumenten. Evenepoel begrijpt die keuze voor klassiekers in het weekend ook.

"Als je daarin voluit gaat, is het moeilijk om er de midweekklassiekers bij te nemen", zegt hij bij HLN. "Daarom vond ik het straf dat Wout (van Aert, nvdr.) de woensdag tussen Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen nog Dwars door Vlaanderen reed."

Rijdt Evenepoel enkel nog klassiekers in het weekend?

Volgens Evenepoel een moeilijke combinatie en dus ook de reden waarom hij de Waalse Pijl wel oversloeg. Het lijkt iets wat Evenepoel ook de komende jaren wil doen, als hij nog meer klassiekers gaat rijden.



Lees ook... De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"›

Dit jaar proefde Evenepoel voor het eerst van de Ronde van Vlaanderen en werd meteen derde. Koersen zoals Milaan-Sanremo, de Strade Bianche en later in zijn carrière Parijs-Roubaix zullen ook wel nog volgen.