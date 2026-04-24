Beïnvloeden motoren de koers te veel? Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

Zullen de motoren zondag opnieuw een rol spelen in Luik-Bastenaken-Luik? Remco Evenepoel maakte het al mee in de Ronde van Vlaanderen en vindt ook dat de motoren voor gevaar zorgen.

Zal Remco Evenepoel na de beklimming van La Redoute moeten achtervolgen op Tadej Pogacar? Die kans is aanwezig en de olympische kampioen hoopt dat er dan een eerlijk spel zal kunnen worden gespeeld.

Motoren beïnvloeden de koers te veel voor Evenepoel

Er wordt tegenwind voorspeld in de finale van Luik-Bastenaken-Luik en dat kan een belangrijke rol spelen. Evenepoel is aerodynamisch en kan goed door de wind rijden, maar op de motoren heeft hij geen invloed.

Het blijft een punt van discussie in de koers en Evenepoel zag het onlangs ook nog in zijn nadeel spelen. "Iedereen heeft het gezien in de Ronde van Vlaanderen", citeert Sporza de olympische kampioen op zijn persconferentie.

Evenepoel kritisch voor motoren in de koers

Evenepoel moest toen achtervolgen op Pogacar en Van der Poel, voor het kopduo reden heel wat motoren. Evenepoel kreeg de motor met de camera dan weer achter zich, waardoor dat een groot nadeel was.

"Ik heb soms de indruk dat de camera's steeds groter worden en de motoren steeds dichter bij de renners rijden. Dat is niet onze fout, maar het is wel altijd in het voordeel van de renner die voorop rijdt."



En Evenepoel ziet de motoren niet alleen de koers beïnvloeden, maar ook voor extra gevaar zorgen. "Ze maken de koers soms ook gevaarlijk door zo dicht te rijden. Het is een beetje jammer", besloot Evenepoel nog.