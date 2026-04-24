Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon

Komt er binnenkort uitbreiding in het gezin van Remco Evenepoel en zijn vrouw Oumi? Vader Patrick Evenepoel denkt alvast niet dat het er meteen van zal komen.

Van Aert en Vingegaard wel, Van der Poel en Pogacar niet

Sommige toprenners kiezen bewust voor kinderen, anderen lijken ermee te wachten tot na hun carrière. Wout van Aert en Jonas Vingegaard zijn de twee bekendste voorbeelden die wel al bewust voor kinderen kozen.

Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en ook Remco Evenepoel hebben geen kinderen. Evenepoel is ook begin dit jaar pas 26 jaar geworden en nog enkele jaren jonger dan onder meer Van Aert en Vingegaard.

Evenepoel liet zich onlangs bij La Gazzetto dello Sport wel uit over de balans tussen de koers en zijn privéleven. "Als je te gefocust bent op het wielrennen, loop je het risico om de controle over je privéleven te verliezen", zei Evenepoel.

Nog geen kinderwens bij Remco en Oumi

Komt er op korte termijn dan gezinsuitbreiding aan bij Evenepoel en zijn vrouw Oumi? Vader Patrick Evenepoel heeft er alleszins nog niets over gehoord. "Maar het is belangrijk voor een koppel, ook als je een topsporter bent, om dat evenwicht te vinden", zegt hij bij Le Soir.

Lees ook... Beïnvloeden motoren de koers te veel? Remco Evenepoel windt er geen doekjes om›

"Maar toch, Remco heeft geen kindje nodig om te ontspannen. Zijn leven bestaat niet alleen uit koers. Hij slaagt erin om de knop uit te zetten en vrije tijd te hebben met Oumi. Dat is essentieel", besluit vader Evenepoel nog.