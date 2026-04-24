"Sorry Victor": Visma-Lease a Bike moet Campenaerts teleurstellen met winnend Tourshirt

Visma-Lease a Bike zal in de Tour de France rijden met de zwarte uitvoering van hun shirt 'The Architect'. Zo'n 100.000 mensen brachten hun stem uit en de donkere variant haalde het nipt van de lichte.

De Tour de France gaat pas over ruim twee maanden van start, maar Visma-Lease a Bike liet wielerfans de afgelopen dagen al beslissen welk shirt Wout van Aert en zijn ploegmaats in juli zullen dragen.

Er was keuze tussen een lichte en een donkere variant, beide shirts hadden een verwijzing naar Antoni Gaudí en startplaats Barcelona. Onder de Sagrada Familia, maar ook een honingraat is op beide shirts aanwezig.

Donkere shirt haalt het nipt van liche shirt

Victor Campenaerts had duidelijk een voorkeur voor het lichtere shirt, maar het waren de wielerfans die beslisten. De oproep van Campenaerts heeft uiteindelijk niet mogen baten, laat Visma-Lease a Bike weten.

"De afgelopen dagen zijn ruim 100.000 stemmen uitgebracht, waarbij het donkere shirt is gekozen als winnend ontwerp. Het heeft met 52% van de stemmen nipt de lichte uitvoering verslagen."

Visma-Lease a Bike zal lichte shirt dragen op rustdagen

"Sorry Victor en iedereen die voor de lichte versie heeft gestemd", schrijft de ploeg nog op hun sociale media. Het lichte shirt zal tijdens de Tour dan toch nog een functie krijgen, de renners zullen het dragen tijdens de rustdagen.



