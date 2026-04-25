Van kwaad naar erger: grote naam geeft forfait voor Luik-Bastenaken-Luik

Julian Alaphilippe (33) komt zondag niet aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De tweevoudige wereldkampioen was al een tijdje op de sukkel en geeft nu forfait, ook volgende week komt hij niet aan de start.

Voor Julian Alaphilippe is 2026 nog geen jaar van groot succes geweest. Een 20ste plaats in de Strade Bianche is het beste resultaat van de tweevoudige wereldkampioen dit jaar, vooral de voorbije weken had hij het moeilijk.

In de Ronde van het Baskenland kwam Alaphilippe niet meer aan de start van de laatste etappe door ziekte en ook in de eendagskoersen draaide het vierkant. In de Amstel Gold Race werd hij snel gelost en gaf hij op.

Ook woensdag in de Waalse Pijl moest Alaphilippe het peloton na de eerste passage over de Muur van Hoei op 72 kilometer van de streep al laten rijden. De drievoudige winnaar (2018, 2019 en 2021) gaf opnieuw op.

Luik-Bastenaken-Luik laat Alaphilippe dan ook schieten om "medische redenen", dat laat zijn ploeg Tudor weten op hun sociale media. Ook in Eschborn-Frankfurt zal Alaphilippe op 1 mei niet aan de start komen.

"Hij zal niet deelnemen aan de komende wedstrijden, om zijn gezondheid voorop te stellen en ervoor te zorgen dat hij weer voluit kan koersen", laat de Zwitserse ploeg nog weten.





Hirschi out met sleutelbeenbreuk

In de Waalse Pijl zag Tudor ook al Marc Hirschi uitvallen met een sleutelbeenbreuk, de Zwitserse ploeg start zo zonder uitgesproken kopman aan Luik-Bastenaken-Luik.