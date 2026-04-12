Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem

Geen viede zege voor Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix. De kopman van Alpecin-Premier Tech werd genekt door pech, Christoph Roodhooft werd met de volgwagen dan weer opgehouden door een valpartij.

Het Bos van Wallers was waar alles fout liep voor Alpecin-Premier Tech. Mathieu van der Poel reed lek en nam de fiets van Philipsen. Die had echter andere pedalen, waardoor Van der Poel weer naar zijn eigen fiets moest lopen. 

Del Grosso had op dat moment al zijn voorwiel met dat van zijn kopman gewisseld. Van der Poel weer vertrekken, maar reed kort daarna weer lek. Op het einde van het Bos van Wallers kon hij dan wisselen van fiets, maar verloor wel meer dan twee minuten. 

Ploegleider Christoph Roodhooft werd met de volgwagen opgehouden in het Bos van Wallers. "Er was een kleine valpartij met een renner van NSN aan het begin van het Bos. Die ploegauto van NSN stopte en wij stonden meer dan een minuut stil", zei hij bij Sporza

Daardoor stak het peloton de volgwagens opnieuw voorbij, waardoor Roodhooft nog langer stil stond. Als die auto niet in de weg stond, dan was er volgens Roodhooft ook weinig aan de hand geweest.

"Het achterliggende peloton reed ons voorbij, maar zat zo wel opnieuw tussen ons en de kopgroep. Als die auto niet in de weg stond aan het begin van het Bos van Wallers, was er op zich eigenlijk niets aan de hand."

Dit jaar mocht er ook voor het eerst niemand halfweg het Bos van Wallers staan met wielen, waardoor Van der Poel lang moest wachten. Het debacle met de pedalen op de fiets van Philipsen neemt Roodhooft op zich. 

"Het zijn prototypes, waar Mathieu begin dit seizoen ook mee heeft gereden. Ik had toegezegd om die ook in competitie te gebruiken, maar vandaag is dat op een ongelofelijk slecht moment samengekomen."

