Geeft dit de doorslag in Luik? Evenepoel ziet cruciaal verschil tussen zichzelf en Seixas

Lorenz Lomme, wielerjournalist
Remco Evenepoel wil morgen voor de derde keer Luik-Bastenaken-Luik winnen. Onze landgenoot blikt vooruit en spreekt daarbij onder meer over het Franse wonderkind Paul Seixas.

Evenepoel was in 2022 en 2023 al eens de beste in La Doyenne. Voor een derde zege zal hij dit jaar meer dan waarschijnlijk voorbij Tadej Pogacar én Paul Seixas moeten. Die laatste maakt dit jaar een enorme evolutie door, met winst in onder meer de Ronde van het Baskenland en de Waalse Pijl.

Staat Seixas ondanks die zeges nog steeds lager in de pikorde voor Luik? "Dat laat ik aan jullie over", vertelt Evenepoel aan Sporza. "Ik heb hier wel al 2 keer gewonnen, dus dat is een streepje voor bij mezelf."

"Hij heeft hier natuurlijk ook nog nooit gereden. Hij is nog maar 19 en het is 260 kilometer. Tadej en ikzelf hebben al iets meer fond voor dit soort koersen", denkt de kopman van Red Bull-Bora-Hansgrohe.

"We moeten ook niet schrikken als hij het lastig krijgt in het laatste uur", gaat hij verder. "6 uur koersen is nog iets anders dan 4 uur koersen. Hij staat wel sowieso bij de top 5 om hier mee te doen voor de winst." De ambitie van Evenepoel is alvast duidelijk. "Mijn honger valt nooit weg. Luik is een van mijn favoriete koersen. Ik ga koersen om te proberen winnen."

Lees ook... De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"
Evenepoel kan na zijn zege in de Amstel met vertrouwen toeleven naar zondag. Hij liet een uitstekende indruk na in Nederland en maakte het in de sprint beheerst af tegen een sterke Mattias Skjelmose, de winnaar van vorig jaar. Wat wordt het in Luik voor de Aerokogel van Schepdaal?

De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"

16:00
"Vond dat straf": Evenepoel onthult waarmee Van Aert hem verraste dit voorjaar

13:00
Evenepoel kent zijn ploegmaats voor L-B-L, Visma-Lease a Bike rekent op erg verrassende ploeg

11:00
Remco Evenepoel spaart zijn kritiek niet en doet duidelijke oproep aan ASO over L-B-L

10:00
Tragisch overlijden zindert na in het peloton: "Ik kreeg het er koud van"

15:00
Van de cross naar succes op de weg: Yorben Lauryssen (24) blijft maar scoren

13:30
Van kwaad naar erger: grote naam geeft forfait voor Luik-Bastenaken-Luik

12:30
Moet hij de Tour uit zijn hoofd zetten? Vader Evenepoel plakt einddatum op doel van zijn zoon

08:00
"Hij maakt altijd fouten": Philippe Gilbert legt de zwakke plek van Tadej Pogacar bloot

12:00
Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon

21:30
1
Beïnvloeden motoren de koers te veel? Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

20:00
"Moest ik zelf betalen": Uijtdebroeks zet Campenaerts op zijn plaats

09:00
Financiële zorgen bij SD Worx-Protime: ploeg van Kopecky heeft extra geld nodig

08:30
Lefevere geeft zijn ongezouten mening over Seixas en Evenepoel voor Luik-Bastenaken-Luik

07:35
Wint Seixas in L-B-L zijn eerste monument? Ploegmaat Naesen ziet maar één groot probleem

07:00
Een duidelijke hiërarchie: Evenepoel spreekt zich uit over concurrenten Pogacar én Seixas

16:30
Philippe Gilbert twijfelt niet over zijn topfavoriet voor L-B-L en weet ook waar de beslissing zal vallen

19:00
"Overal werd hij gelost": Remco Evenepoel stevig op zijn plaats gezet voor L-B-L

18:30
CEO van Visma-Lease a Bike helder over Campenaerts: "Wat hij doet..."

20:30
Renner Cristian Muñoz (30), ex-ploegmaat van Pogacar, overleden na infectie door valpartij

17:35
📷 Geen Luik-Bastenaken-Luik: Mathieu van der Poel leeft zich op andere manier uit

17:00
Een eeuwige band: Evenepoel kondigt groot nieuws aan en ook Oumi is dolblij

24/04
Febe Jooris (21) kwam op intensieve zorgen terecht: "Dankbaar dat ik weer thuis ben"

24/04
Ex-renner eet liever iets met Remco dan met Wout: "Hij heeft ook nog eens een mooie vrouw van andere cultuur"

24/04
"Sorry Victor": Visma-Lease a Bike moet Campenaerts teleurstellen met winnend Tourshirt

24/04
Maakt Soudal Quick-Step een grote fout? Boonen kritisch over beslissing van zijn ex-ploeg

24/04
Uiteenlopende meningen, maar Boonen twijfelt toch heel sterk aan plan Vanthourenhout voor Evenepoel

24/04
Nu al terug positief nieuws bij Visma-Lease a Bike over Jorgenson na pas opgelopen sleutelbeenbreuk

24/04
Ploeg van Van Aert nog altijd razend ambitieus: financiële grootmachten zullen ervan schrikken

24/04
Van Avermaet zegt wat Evenepoel moet doen en wijst Red Bull met de vinger

24/04
Moet Van Aert niet stoppen op een hoogtepunt? Visma-CEO Plugge verklapt wat hij zelf wil

24/04
Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen"

24/04
1
Emotionele Van Hooydonck merkt iets op bij Van der Poel nadat plan in duigen valt: "Nog nooit meegemaakt"

24/04
Visma-Lease a Bike hernieuwt oproep: u moet het Tour-shirt van Van Aert kiezen en kakafonie vermijden

24/04
Wat kan Lotte Kopecky in L-B-L? Ine Beyen twijfelt, maar ziet ook enorme kwaliteit

24/04
Evenepoel krijgt verrassend gezelschap van Van Gils, maar het is niet wat het lijkt

23/04

