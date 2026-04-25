Geeft dit de doorslag in Luik? Evenepoel ziet cruciaal verschil tussen zichzelf en Seixas

Remco Evenepoel wil morgen voor de derde keer Luik-Bastenaken-Luik winnen. Onze landgenoot blikt vooruit en spreekt daarbij onder meer over het Franse wonderkind Paul Seixas.

Evenepoel was in 2022 en 2023 al eens de beste in La Doyenne. Voor een derde zege zal hij dit jaar meer dan waarschijnlijk voorbij Tadej Pogacar én Paul Seixas moeten. Die laatste maakt dit jaar een enorme evolutie door, met winst in onder meer de Ronde van het Baskenland en de Waalse Pijl.

Evenepoel en Pogacar

Staat Seixas ondanks die zeges nog steeds lager in de pikorde voor Luik? "Dat laat ik aan jullie over", vertelt Evenepoel aan Sporza. "Ik heb hier wel al 2 keer gewonnen, dus dat is een streepje voor bij mezelf."

"Hij heeft hier natuurlijk ook nog nooit gereden. Hij is nog maar 19 en het is 260 kilometer. Tadej en ikzelf hebben al iets meer fond voor dit soort koersen", denkt de kopman van Red Bull-Bora-Hansgrohe.

"We moeten ook niet schrikken als hij het lastig krijgt in het laatste uur", gaat hij verder. "6 uur koersen is nog iets anders dan 4 uur koersen. Hij staat wel sowieso bij de top 5 om hier mee te doen voor de winst." De ambitie van Evenepoel is alvast duidelijk. "Mijn honger valt nooit weg. Luik is een van mijn favoriete koersen. Ik ga koersen om te proberen winnen."

Lees ook... De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"›

Evenepoel kan na zijn zege in de Amstel met vertrouwen toeleven naar zondag. Hij liet een uitstekende indruk na in Nederland en maakte het in de sprint beheerst af tegen een sterke Mattias Skjelmose, de winnaar van vorig jaar. Wat wordt het in Luik voor de Aerokogel van Schepdaal?