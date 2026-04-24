"Overal werd hij gelost": Remco Evenepoel stevig op zijn plaats gezet voor L-B-L

Remco Evenepoel ziet zichzelf als tweede favoriet voor Luik-Bastenaken-Luik, na Tadej Pogacar en voor Paul Seixas. Analist Benji Naesen is daar niet mee eens, want hij zag Evenepoel bergop al lang niet meer uitblinken.

Komt er zondag een strijd tussen Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Paul Seixas in Luik-Bastenaken-Luik? De wereldkampioen is en blijft de grote favoriet, dat vindt ook Evenepoel zelf trouwens.

Pogacar zal wellicht aanvallen op La Redoute en de vraag is dan wie er kan volgen. Remco Evenepoel dicht zichzelf nog altijd meer kans toe dan toptalent Paul Seixas, maar daar is analist Benji Naesen het niet mee eens.

Voor Naesen is Seixas de op één na beste klimmer aan de start, omdat zijn waarden bergop nu al beter zijn dan die van Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel heeft Naesen al een tijdje niet meer kunnen overtuigen met prestaties bergop.

"De realiteit is dat we bij Remco sinds 2024 geen enkele topklimprestatie meer hebben gezien. Romandië, Dauphiné, Hautacam in de Tour vorig jaar, dit jaar de UAE Tour: overal werd hij gelost", zegt Naesen bij Het Nieuwsblad.

Dat waren telkens langere beklimmingen, maar ook op korte beklimmingen zag Naesen al een tijdje geen prestatie meer van Evenepoel waar hij van achterover viel. Ook in de Amstel Gold Race van afgelopen zondag niet.



Evenepoel probeerde daar wel om Skjelmose af te schudden bergop, maar dat lukte niet. En dat doet Naesen dan ook twijfelen aan Evenepoel als tweede favoriet. "Hij kan zeker derde worden. Maar ik zet Pogacar en Seixas boven hem."