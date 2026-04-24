Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Van Avermaet zegt wat Evenepoel moet doen en wijst Red Bull met de vinger
Greg Van Avermaet heeft goed nagedacht over wat Remco Evenepoel het beste kan doen. Dat is volgens de voormalige olympisch kampioen gaan voor het eendagswerk, maar dat moet ook combineerbaar zijn met de Tour.

Moet Evenepoel het rondewerk niet meer wat loslaten om zich meer te richten op de klassiekers? Dat is een vraag die al enige tijd boven het hoofd van de 26-jarige renner hangt. "Ik zou wel focussen op eendagswerk, we weten allemaal hoe goed als hij is. Dan kun je nog half of eind april rust pakken en daarna toewerken naar de Tour."

Aan het woord is Greg Van Avermaet in de HLN Wielerpodcast. Van Avermaet gelooft echt wel in die combinatie. "Ik denk dat daar genoeg ruimte voor is." Moet Evenepoel dan in de Tour meer op ritten mikken in plaats van op het klassement. "Dat gaat hij zeker niet doen", is Van Avermaet stellig. De klassementsman in Evenepoel is nog geen passé.

Zwaar programma voor Evenepoel

Evenepoel heeft wel al veel meer koersdagen in de benen dan Pogacar na deelname aan drie rittenkoersen, de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen. "Het is een te pittig programma", oordeelt Van Avermaet scherp. "Ik denk dat het beter uitgewerkt kan worden." Daar zouden ze bij Red Bull aan de slag mee moeten gaan.

Ondertussen moet Evenepoel zijn klassementsambities niet laten varen, vindt Van Avermaet. "Ik zou in de Tour nog altijd voor een klassement gaan. Hij heeft er nog verschillende jaren voor, we moeten er ons ook niet op blindstaren. Als hij top vijf rijdt, is het ook goed. Hij gaat waarschijnlijk ook nog wel ritten winnen", verwacht Van Avermaet.

Pogacar als voorbeeld

"Ik denk dat de Tour altijd een doel moet zijn, maar dat betekent niet dat je de klassiekers niet mag rijden. Pogacar is daar het beste bewijs van." De aanpak van Pogacar is om relatief laat aan het seizoen te beginnen en in het voorjaar haast uitsluitend klassiekers te rijden. Daarna verschuift de focus naar het rondewerk. 

