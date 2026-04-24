Visma-Lease a Bike hernieuwt oproep: u moet het Tour-shirt van Van Aert kiezen en kakafonie vermijden

Rijdt Wout van Aert binnenkort in een prachtig shirt de Tour of dreigt het een kakafonie te worden? In elk geval: u heeft het laatste woord.

Visma-Lease a Bike heeft de wielerliefhebber aan dat laatste nog eens herinnerd, door de oproep op sociale media te vernieuwen. De Nederlandse wielerformatie had eerder al laten weten dat u kunt kiezen tussen een lichter en een donker shirt. De Visma-renners zullen de geprefereerde outfit dan dragen tijdens de Tour de France.

Maar wat als er geen duidelijke voorkeur is? Visma-Lease a Bike suggereert op sociale media dat er sprake is van schommelende percentages. "We denken bijna aan een gemengd truitje", klinkt het gekscherend. Het mag natuurlijk ook geen kakafonie worden. Van Aert en zijn ploegmaats verdienen een mooi shirt in de Tour de France.

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 23, 2026

"Het is zo spannend, dus stem nu", is de oproep van Visma-Lease a Bike. Daarna deelt de ploeg de link waar elke wielerfan kan bepalen met welk speciaal shirt het naar de Tour trekt. Als u doorklikt, hoeft u alleen nog op een startknop te klikken, waarna u de keuze krijgt tussen twee mogelijke opties: een licht shirt en een donker shirt.

Een mengeling van beiden gaat het echt niet worden, maar de wielerfan is er blijkbaar niet meteen uit welke van de twee nu het mooiste is of het beste bij Visma-Lease a Bike past. Er is nog altijd tijd om te stemmen. U kunt dus nog altijd een verschil maken, wetende dat het wel wat verandert voor onder meer de winnaar van Parijs-Roubaix.



Opnieuw speciaal shirt voor Visma-Lease a Bike

In het verleden heeft Visma-Lease a Bike wel vaker een speciaal shirt laten ontwerpen voor de Tour, om niet te dicht in de buurt te komen van de gele trui. Vorig jaar ging de ploeg voor een stijlvolle, innovatieve look met namen van fans verwerkt in het patroon. Zo kreeg elke renner een uniek shirt, ook Van Aert.