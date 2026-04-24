CEO van Visma-Lease a Bike helder over Campenaerts: "Wat hij doet..."

Victor Campenaerts stoomt zich samen met Jonas Vingeggaard klaar voor de Giro. Sinds zijn terugkeer naar de ploeg is Campenaerts uitgegroeid tot de belangrijkste knecht voor de Deen, CEO Richard Plugge is bijzonder lovend over de Belg.

Vorig jaar keerde Victor Campenaerts terug naar zijn voormalige ploeg, in 2016 en 2017 reed hij al twee seizoenen voor Team LottoNL-Jumbo. Nu is dat Visma-Lease a Bike en ook de rol van Campenaerts is helemaal anders.

Campenaerts heeft belangrijke rol voor Vingegaard

Bij Visma-Lease a Bike groeide Campenaerts vorig jaar al snel uit tot de meesterknecht van Jonas Vingegaard. De Deen rijdt bijna geen koers meer zonder Campenaerts, in mei rijden ze ook samen de Giro.

CEO Richard Plugge is onder de indruk van wat Campenaerts allemaal doet. "Victor is een ongelooflijk goede renner. Wat hij allemaal naast de fiets doet, ook naar Jonas toe, maakt hem nog mooier", zegt hij bij HLN.

Plugge heeft liever te veel dan te weinig ideeën van Campenaerts

Ondanks dat hij nog maar ruim een jaar terug is bij de ploeg, noemt Plugge Campenaerts nu al een cultuurbewaker van de ploeg, samen met Wout van Aert. En Campenaerts zorgt ook altijd wel voor nieuwe ideeën.

Dat kunnen er volgens Plugge nooit te veel zijn. "Met mensen zonder ideeën kan je weinig doen. Als mensen veel ideeën hebben zoals Victor, kan je daar op zijn minst naar luisteren en beslissen wat je ermee doet."