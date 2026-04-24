Renner Cristian Muñoz (30), ex-ploegmaat van Pogacar, overleden na infectie door valpartij

De Colombiaanse renner Cristian Camilo Muñoz is op 30-jarige leeftijd overleden. Vorige week kwam hij ten val in de Tour du Jura, een infectie aan zijn knie verspreidde zich over zijn hele lichaam en werd hem fataal.

Colombia Nu, de ploeg van Muñoz, kondigde het overlijden van de Colombiaan aan met een persbericht. "Vandaag hebben we afscheid genomen van Cristian Muñoz, een renner die elke kilometer zijn passie, discipline en goed hart toonde."

"Hij herinnert ons eraan dat we elke dag onze dromen moeten najagen, ook al gaat de weg bergop. Onze gedachten en steun gaan naar zijn familie, vrienden en zij die hem van dichtbij of ver weg bewonderd hebben."

Infectie wordt Muñoz fataal

Op 18 april kwam Muñoz ten val in de Ronde van de Jura en de Colombiaan liep daarbij een wonde op aan zijn linkerknie. Die werd behandeld in Frankrijk en daarna reisde Muñoz met zijn ploeg door naar Spanje voor de Ronde van Asturië.

In een ziekenhuis in Oviedo werd een infectie vastgesteld in de wonde aan zijn knie en die had zich al over zijn hele lichaam verspreid. De infectie was moeilijk te behandelen en vrijdagochtend overleed Muñoz.

Zijn ploeg Colombia Nu is bijzonder aangeslagen door het overlijden van Muñoz en trok zich terug uit de Ronde van Asturië, voor de start van de tweede etappe werd er een minuut stilte gehouden.





Muñoz is een ex-ploegmaat van Pogacar

Muñoz was tussen 2019 en 2021 ploegmaat van Tadej Pogacar bij UAE Team Emirates, nadat hij in de Giro voor beloften in 2018 indruk had gemaakt met een ritzege en een zevende plaats in het eindklassement.

Bij de ploeg uit de Emiraten kon Muñoz niet doorbreken en hij keerde terug naar zijn thuisland Colombia waar koerste er voor de ploegen EPM en Nu Colombia.