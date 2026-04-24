Een duidelijke hiërarchie: Evenepoel spreekt zich uit over concurrenten Pogacar én Seixas

Kan Remco Evenepoel zondag voor de derde keer in zijn carrière Luik-Bastenaken-Luik winnen? De olympische kampioen gelooft alleszins in zijn kansen tegen wereldkampioen Tadej Pogacar, omdat hij nu veel beter in vorm is dan een jaar geleden.

Vorig jaar moest Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik lossen op La Redoute en werd hij pas 59ste op meer dan drie minuten van Tadej Pogacar. Nu wil Evenepoel wél de strijd aangaan met de wereldkampioen.

Evenepoel toonde in de Amstel Gold Race ook dat hij klaar is voor Luik-Bastenaken-Luik. In de Nederlandse klassieker reed hij met Mattias Skjelmose naar de streep en klopte de Deen makkelijk in de sprint.

Pogacar is de grote favoriet voor Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik

"Ik verwacht dat ik langer zal mee kunnen dan vorig jaar. Het zal toch opnieuw man-tegen-man worden. Ik sta in een betere conditie aan de start dan vorig jaar", blikte Evenepoel vooruit op zijn persconferentie.

Toch blijft Pogacar ook voor Evenepoel de grote favoriet voor de zege in Luik-Bastenaken-Luik. "Pogacar is overal de grote topfavoriet, want hij wint gewoon overal waar hij start, behalve dan in Parijs-Roubaix." Daar verloor Pogacar in de sprint van Van Aert.

Evenepoel zet zichzelf nog boven Seixas

Evenepoel zet zichzelf wel nog altijd boven Paul Seixas, die woensdag de Waalse Pijl won. "Zondag is het wel 260 kilometer koers en hij is nog maar 19 jaar. Tadej en ik hebben al iets meer ervaring in dit soort koersen."



"Het zou mooi zijn als hij kan meedoen tot diep in de finale, maar ik denk ook niet dat we moeten schrikken als hij het wat lastiger zou krijgen in het laatste uur. Zes uur koersen is toch nog altijd iets anders dan vier uur. Maar hij staat wel zeker in de top vijf. "